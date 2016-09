Sprecher buchen – Was kostet eigentlich ein Profisprecher?

Haben Sie die richtige Stimme für einen Imagefilm, TV-Spot oder ein E-Learning-Projekt gefunden und möchten den Sprecher buchen, sind die Kosten natürlich ein entscheidendes Kriterium. Sie werden schnell feststellen, dass es keine standardisierten Preise gibt, denn die Palette der Sprechergagen ist breit gefächert. Da keine staatliche Regelung für den Zugang zum Sprecherberuf existiert, kann jeder den Berufsbegriff nutzen und sein Sprecherhonorar selbst festlegen. Die Sprecher Kosten sind so unterschiedlich wie das Qualitätsspektrum. Sie finden erstklassig ausgebildete Profisprecher mit besten Referenzen, die viele Jahre an ihrer Präsentationstechnik, Phonetik und Atmung feilen, während andere keine spezielle Ausbildung durchlaufen haben und noch am Beginn ihrer Sprecherkarriere stehen. Falls Sie über ein Tonstudio einen Sprecher buchen, müssen Sie neben dem eigentlichen Honorar weitere Kosten für Leistungen wie Schnitt, Abmischen und Aufnahme einkalkulieren. Außerdem ist es von Bedeutung, zu welchem Zweck Sie die Sprachaufnahme nutzen wollen. Die Kosten für eine Sprecherbuchung richten sich vorwiegend nach:

Bei der Berechnung der Sprecherhonorare für Werbung erfolgt außerdem eine Unterteilung in Layout und Buyout. Wenn Sie einen professionellen Sprecher buchen, bezeichnet die Layout-Gage die Entlohnung für den Zeitaufwand, die Studioarbeit und die schöpferische Leistung. Ein Buyout-Vertrag wird bei Verwertung der Werbung geschlossen, der dem Auftraggeber das Recht einräumt, die Sprachaufnahme über einen bestimmten Zeitraum zu nutzen und zu veröffentlichen. Stellt sich die Frage: Muss ich jetzt Sprecher Kosten in doppelter Höhe bezahlen? Nein, das müssen Sie nicht, denn ein Buyout-Vertrag bringt dem Kunden viele Vorteile.

Wenn Sie einen Sprecher beauftragen und mit einer Sprachaufnahme nicht zufrieden sind, können Sie eine nachträgliche Änderung in Auftrag geben. Korrekturen bedeuten jedoch einen relativ hohen Aufwand, da Änderungen dem Hörer nicht auffallen dürfen. Darum sollten alle am Projekt beteiligten Entscheider vor Beginn einer Sprachaufnahme der Freigabe eines Textes zustimmen. Auf diese Weise sinkt das Risiko für nachträgliche Ausbesserungen. Sind Korrekturen allerdings nicht vermeidbar, berechnen die meisten Sprecher Kosten in Form einer kleinen Aufwandsentschädigung und liefern die Änderungen kurzfristig. Hat der Redner dagegen einen Fehler übersehen, etwa einen Versprecher, müssen Sie für die geänderte Sprachaufnahme natürlich nichts bezahlen und bekommen diese so schnell wie möglich in korrekter Form zurück.