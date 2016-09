Innova AG insolvent: Die Rechte der Kunden

Sabine Fischer-Volk: „Bei Insolvenzverkäufen ist immer Vorsicht angeraten. Man sollte sich nicht von vermeintlichen Schnäppchen locken lassen, sondern erst einmal einen Preisvergleich machen. Denn andere, nicht insolvente Händler bieten vergleichbare Waren unter Umständen auch preisgünstig an und – der große Vorteil – können mögliche Mängelansprüche von Kunden länger regulieren. Denn wer bei einem insolventen Unternehmen kauft, muss damit rechnen, dass Umtausch, Reparatur oder Geld zurück gar nicht, nur eingeschränkt und nicht mehr lange möglich sind.“

Fischer-Volk: „Kunden sollten dringend darauf achten, ob es auf das gewünschte Produkt eine Herstellergarantie gibt und welchen Umfang diese hat. Denn dann kann man sich im Garantiefall an den Hersteller wenden und ist nicht auf das insolvente Unternehmen angewiesen.“

Was ist, wenn man bereits vor der Insolvenz beim Unternehmen eingekauft hat und nun einen Mangel an der Ware reklamieren möchte?

Fischer-Volk: „Wer als Verbraucher eine Ware kauft, hat ein zweijähriges Gewährleistungsrecht gegenüber dem Händler. Wenn die Ware einen Mangel hat, muss der Händler diesen im Rahmen des Gewährleistungsrechts beheben, das Produkt ersetzen oder bei schwerwiegenden Mängeln Geld erstatten. In einer Insolvenz allerdings entscheidet der Insolvenzverwalter, ob und in welchem Umfang das Unternehmen diesen Ansprüchen nachkommen kann oder nicht. Wer als Verbraucher einen Mängelanspruch hat, muss ihn daher beim Insolvenzverwalter anmelden.

In einer besseren Position ist der Verbraucher, wenn der Hersteller des Produktes eine freiwillige Herstellergarantie abgegeben hat. Dann kann er sich alternativ an den Hersteller wenden, was im Insolvenzfall des Händlers der vielversprechendere Weg ist.“

Wie ist es, wenn Verbraucher vom Händler beim Kauf der Ware Garantieverlängerungen z.B. auf 3 oder 5 Jahre erworben haben (Händlergarantie)?

Fischer-Volk: „Ergibt sich aus der Garantieerklärung, dass der insolvente Händler auch der Garantiegeber ist, dann muss der Anspruch ebenfalls beim Insolvenzverwalter angemeldet werden. Allerdings hat der Insolvenzverwalter im Fall Innovas dem Insolvenzgericht bereits eine sogenannte Masseunzulänglichkeit angezeigt. Das bedeutet, dass das vorhandene Vermögen voraussichtlich nicht ausreichen wird, um alle Ansprüche wie auch aus Reklamationen, Gutscheinen und ähnlichem zu erfüllen. Ist der Garantiegeber abweichend z.B. eine Versicherungsgesellschaft, so sollte sich der Verbraucher an diese wenden.“

Wie wahrscheinlich ist es, dass man als Verbraucher aus der Insolvenzmasse bedient wird?

Fischer-Volk: „Nach Erfahrung der VZB reicht das Firmenvermögen in Insolvenzfällen oft nicht aus, um sämtliche Forderungen zu erfüllen. Gerade Verbraucher haben dann das Nachsehen, da ihre Ansprüche nachrangig zu denen anderer Gläubiger bedient werden.“