Professionelle Sprecher buchen: Wie arbeiten Sprecheragenturen?

Hochspezialisierte Profisprecher für Imagefilme, Podcasts oder TV-Spots sind Meister ihres Fachs und haben im Regelfall eine fundierte Sprecherausbildung absolviert. Wenn Sie einen professionellen Sprecher buchen, können Sie sicher sein, dass Ihre Textvorlagen versiert und inhaltsgerecht in erstklassige Voices verwandelt werden. Erfahrene Sprecher wissen ihre Stimme als ausdrucksstarkes Kommunikationsmittel einzusetzen, beherrschen ein klare Aussprache in variantenreichen Artikulationen, die richtige Atmung und eine exzellente Betonung. Bei Sprecheragenturen können Sie professionelle Sprecher buchen, die jeden Text begeisternd, dynamisch, dramatisch oder bewegend nach Ihren Anweisungen präsentieren. Doch wie arbeiten diese Agenturen eigentlich? Wie funktionieren Tonaufnahmen?

Perfekte Sprecher finden – wie geht das? Bevor Sie einen Sprecher buchen können, müssen sie ihn erst einmal auftreiben. Eine Sprecheragentur unterstützt Konzerne, mittelständische Unternehmen, Filmproduzenten oder öffentliche Institutionen effizient bei der Sprechersuche. Sie schicken entweder eine Anfrage per E-Mail oder suchen den Sprecher via App. Die cleveren Applikationen ermöglichten es Ihnen, mit wenigen Klicks ein Casting für Ihre Sprecher-Favoriten zu erstellen. Professionelle Sprecher buchen bei einer renommierten Sprecheragentur erspart Ihnen die aufwendige Suche im Internet, denn Sie profitieren von Full-Service-Leistungen aus einer Hand. Anhand Ihres Briefings und Ihrer Vorgaben für das Budget schlagen Ihnen die Mitarbeiter passende Kandidaten wie Off-Sprecher oder Werbesprecher vor. Viele Agenturen listen tausende Sprechertypen, doch wenn Sie professionelle Sprecher buchen möchten, sollten Sie nicht auf Masse, sondern auf Klasse setzen und einen Anbieter wählen, der strengen Bewerbungsrichtlinien folgt. Gute Sprecheragenturen legen größten Wert auf Fachkompetenz. Die Gründer der Plattformen kommen meistens selbst aus dem Metier und arbeiten als Sprachregisseure oder Toningenieure.

Wann bekomme ich meine Sprachaufnahme? Ihren persönlichen Sprechertext für Radiosendungen, TV oder Webvideo mailen Sie einfach an die Sprecheragentur. Ist der Text Teil eines Films, zeigt bspw. eine Leerzeile die Schnittpausen an. Im Sprechertext sollten Sie ebenfalls den gewünschten Sprechstil angeben, etwa plaudernd, mitreißend oder sachlich. Möchten Sie professionelle Sprecher buchen, die ein umfangreiches Projekt bearbeiten, zum Beispiel einen Audioguide in verschiedenen Sprachen, vermitteln Sprecheragenturen erfahrene Native Speaker. Wenn Sie über eine spezialisierte Agentur erfahrene Profisprecher buchen, haben Sie Ihre Sprachaufnahmen innerhalb kurzer Zeit auf dem Tisch. Bei Imagefilmen von fünf Minuten Dauer müssen Sie im Regelfall nicht länger als 48 Stunden warten. Die Agentur nennt Ihnen gerne die genaue Durchlaufzeit und die Sprecher Kosten für Ihren Take. Oft nimmt die Sprachaufnahme nicht mehr als 24 Stunden oder sogar weniger Zeit in Anspruch. Professionelle Sprecher buchen Sie mit wenigen Schritten: Sprechertext zur Agentur mailen / am besten Word- oder PDF-Format

Bestimmung des Zielformates, bspw. im Filmsektor Mono, 24 bit oder 48 kHz

Produktion: Einsprechen, schneiden, abmischen, nachbereiten

Link für Sprachaufnahme zum Download oder Upload auf FTP-Server

Professionelle Sprecher buchen und Take im Tonstudio aufnehmen Sie haben einen Sprecher gefunden, aber besitzen kein eigenes Tonstudio? Das ist kein Problem, denn kleine Werbeagenturen oder Unternehmen haben meistens kein Studio im Haus. Renommierte Sprecheragenturen produzieren alle Arten von Tonaufnahmen wie Industriefilme, TV-Spots oder Telefonansagen im perfekt ausgestatteten Tonstudio. Sprecher und Sprachregisseure erstellen gemeinsam Ihre Aufnahme und setzen Ihr Briefing wunschgemäß um. Tonmeister übernehmen den Schnitt und das Abmischen und legen den passenden Sound auf das Medium. Möchten Sie professionelle Sprecher buchen, sollten Sie darauf achten, dass verschiedene Experten an Ihrem Werk arbeiten, denn nicht nur eine exzellente Aussprache und ein passender Sprechstil sind wichtig, sondern ebenso eine gut funktionierende Arbeitsweise in enger Zusammenarbeit. Damit Sie live bei Ihrer Sprachaufnahme dabei sein können, bieten Sprecheragenturen, aber auch einzeln tätige Profisprecher, verschiedene Möglichkeiten: Der Auftraggeber ist selbst im Studio anwesend.

Sprachaufnahme via Live-Telefonkonferenz.

Aufnahmen werden weltweit mittels ISDN bildsynchron und live übertragen.

Skype oder App: Praktisch wie eine Telefonkonferenz, nur mit besseren Übertragungseigenschaften. Streamings via iPhone sind von besonders hoher Studioqualität.

Hochspezialisierte Sprecher zum Wunschtermin Wollen Sie professionelle Sprecher buchen, kommt es auch darauf an, dass die Sprecheragentur sich mit der strukturierten Steuerung von Arbeitsabläufen auskennt. Denn nur auf diese Weise bekommt der Kunde genau das, was er sich vorstellt. Namhafte Agenturen verfügen über fundiertes Know-how im Bereich Casting und fischen die besten Kandidaten aus dem Sprecherpool. Sie können sich darauf verlassen, dass kompetente Casting-Profis die ideale Besetzung für Ihr Projekt herausfiltern. Wer professionelle Sprecher buchen will, muss natürlich auch sicher sein, dass der favorisierte Akteur verfügbar ist. Was nützt Ihnen ein Top-Sprecher, wenn er erst in drei Monaten Zeit hat? Auf Kundenwunsch checken gute Sprecheragenturen die Verfügbarkeit aller Sprecher, die Ihnen vorgeschlagen wurden. Ihr Briefing wird außerdem auf Umsetzung in Bezug auf die Länge geprüft. Versierte Textredakteure überarbeiten gerne Ihr Konzept und bringen es auf Wortsprache, die sich klar von schriftlichen Sprachäußerungen unterscheidet.

Welche Technik kommt bei Tonaufnahmen zum Einsatz? Bei vielen Tonaufnahmen ist es erforderlich, mehrere Stimmen aufzunehmen, etwa bei Hörbüchern oder Jingles. Wollen Sie professionelle Sprecher buchen, sorgt die Sprecheragentur für einen Aufnahmeraum mit ausgezeichneter Akustik. Das jeweilige Mikrofon wird exakt in der richtigen Entfernung auf den Sprecher ausgerichtet. Für hochklassige Aufnahmen stehen verschiedene Mikrofontypen und weiteres Zubehör zur Verfügung. Renommierte Agenturen arbeiten ausschließlich mit Tonstudios zusammen, die über das richtige Equipment für gelungene Sprachaufnahmen verfügen. Dazu zählen neben Mikrofonen hochmoderne Kompressoren, Equalizer, Wandler und Preamps. Wenn Sie erfahrene Sprecher buchen, bekommen Sie eine hochkarätige Aufnahme ohne akustische Unreinheiten, wie etwa ein störender Nachhall. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Tonaufnahme zu Ihrer vollsten Zufriedenheit produziert wird.