Mit professionellen AB Ansagen Kunden binden

Für viele Kunden ist die Stimme auf dem Anrufbeantworter (AB) der Erstkontakt zu einer Firma oder Institution. AB Ansagen müssen geschäftlich klingen, vertrauenswürdig, professionell und einladend. Eine AB Ansage vom Profi erfüllt diese Kriterien zuverlässig. Die erfahrenen Sprecherstimmen sind die beste Visitenkarte für ein Unternehmen.

AB Ansagen außerhalb der Geschäftszeiten Für seriöse Ansagen auf dem Anrufbeantworter gibt es verschiedene Anlässe. Einer von ihnen ist der Anruf des Kunden außerhalb der Geschäftszeiten. Hier gibt es für die AB Mitteilung mehrere Zielsetzungen. Der Anrufer soll verständlich über die Geschäftszeiten informiert und freundlich dazu eingeladen werden, eine Nachricht zu hinterlassen. Gerade für letzteres sind Formulierung und Stimmmodulation wichtig, um dem Anrufer die Hemmschwelle vor der Nachrichtenübermittlung zu nehmen. "Willkommen bei der Firma Beispiel. Sie haben für Ihren Anruf leider einen Termin außerhalb unserer Bürozeiten gewählt. Unser Telefon ist täglich von/bis besetzt. Selbstverständlich können Sie auf unserem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Teilen Sie uns einfach Ihre Telefonnummer, Ihren Namen und Ihr Anliegen mit. Sobald unser Büro wieder besetzt ist, wird einer unserer Mitarbeiter Sie umgehend zurückrufen. Wir freuen uns auf Sie!"

Einbindung von Website und Emailadresse Die meisten Firmen sind mittlerweile im Internet präsent und besitzen eine Emailadresse. Darauf kann in den AB Ansagen hingewiesen werden. "Lieber Anrufer. Im Moment können wir Sie leider nicht persönlich betreuen, denn Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an. Viele Infos bekommen Sie auf unserer Homepage www.firmabeispiel.de. Schicken Sie uns Ihre Anfrage unter info@firmabeispiel.de . Oder teilen Sie uns einfach nach dem Signalton den Grund Ihres Anrufs sowie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer mit. Wir rufen Sie so bald wie können zurück. Bis bald!"

Anrufbeantworter Ansagen bei besetzten Leitungen In den Hauptgeschäftszeiten können viele Anrufer zugleich versuchen, Telefonkontakt herzustellen. Unprofessionell wäre es, wenn der Kunde einzig und allein das Besetztzeichen zu hören bekäme. Die meisten Menschen haben wenig Zeit und Geduld und entscheiden sich eventuell dafür, die Konkurrenz zu kontaktieren. Es braucht für solche Fälle freundliche Anrufbeantworter Ansagen, die den Anrufer dazu bewegen, seine Kontaktdaten für einen zügigen Rückruf zu hinterlassen. "Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Firma Beispiel. Im Augenblick ist es uns leider nicht möglich, persönlich Ihren Anruf entgegenzunehmen, denn es wird auf allen Serviceleitungen gesprochen. Sie können uns aber nach dem Signalton einfach Ihren Namen und Ihre Telefonnummer aufs Band sprechen. Wir melden uns umgehend bei Ihnen. Vielen Dank für Ihr Verständnis."

AB Ansagen an Feier- und Brückentagen Auch an Feiertagen sollten AB Ansagen geschaltet werden, denn es kann vorkommen, dass Kunden auch an diesen Tagen versuchen, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Besonders wichtig sind AB Ansagen an regionalen Feiertagen sowie Brückentagen, weil Anrufer aus anderen Bundesländern nicht unbedingt daran denken, dass am Firmenstandort nicht gearbeitet wird. "Herzlich Willkommen. Sie sind verbunden mit der Firma Beispiel. Leider rufen Sie an einem Feiertag an/Heute ist bei uns ein regionaler Feiertag-Brückentag. Wir sind morgen/am Montag ab Uhr wieder für Sie da. Nach dem Ertönen des Signaltons können Sie uns einfach eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie uns Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und die Art Ihres Anliegens nennen, rufen wir Sie so bald wie möglich zurück. Danke für Ihren Anruf."