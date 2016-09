Affiliate Marketing Beispiel E-Mail-Marketing

Unter E-Mail-Marketing versteht man das regelmäßige Verschicken von E-Mails, die dem Empfänger Mehrwert bieten und später einen Verkauf eines bestimmten Produktes ermöglichen. Bei diesem Prozess ist vor allem die Vorgehensweise extrem wichtig, wer zu aufdringlich vorgeht, der wird sehr schnell mögliche Käufer und E-Mail-Adressen verlieren (da sich derjenige vom Newsletter austrägt). Die Adressen selbst erhält man von Eintragungen in den Newsletter, der beispielsweise nach einer bestimmten Zeit per Pop-up auf der eigenen Website aufspringt. Den größten Erfolg hat man dann, wenn für die Eintragung eine Belohnung bereitsteht. Das kann zum Beispiel ein eBook, ein Videokurs oder ein exklusiver Insider-Tipp zum Thema der eigenen Internetseite sein, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Selbstverständlich gibt es fürs E-Mail-Marketing passende Portale, die sich unter anderem um das zeitversetzte Versenden der Mails kümmert. Einer der beliebtesten Partner ist klick-tipp.com.

Wie lassen sich nun beide Methoden miteinander vereinen? Nun, da eine erfolgreiche Nischenseite viele Besucher anzieht, lassen sich diese vergleichsweise einfach in den eigenen Newsletter integrieren. Dafür muss zunächst die Registrierung bei einem Portal wie klick-tipp.com vorgenommen und anschließend ein passendes Produkt vorbereitet werden. Beliebt sind vor allem eBooks, sie sind einfach zu erstellen und Kosten meist gar kein oder nur wenig Geld. Sobald beide Schritte erledigt sind, kann die Nischenseite mit einem Pop-up ausgestattet werden. Dieser ruft zur Eintragung in den Newsletter auf und verspricht dafür zum Beispiel ein kostenloses eBook zu einem bestimmten Thema. Im Idealfall ist es das Schema der eigenen Nischenseite, da Besucher dafür bereits Interesse zeigen. Es erhöht die Chancen auf eine Eintragung wesentlich. Sobald einige E-Mail-Adressen zusammengekommen sind, kann das E-Mail-Marketing beginnen. Dafür werden regelmäßig Mails an die Adressen gesendet, die zunächst kostenlosen Mehrwert bieten und Vertrauen aufbauen. Würde man direkt mit „Ich biete dir einen Videokurs für nur 100 € an“ beginnen, dann hat es sich mit einem erfolgreichen Marketing schneller als gedacht erledigt. Es gilt eine Basis zu schaffen, die der Empfänger als positiv aufnimmt und nichts mit einem klassischen Verkaufsgespräch zu tun hat. Nach fünf oder sieben E-Mails beginnt dann der eigentliche Prozess, der das eigene Produkt in den Vordergrund stellt. Auch hier lohnt es sich, wenn zuerst mit drastischen Rabatten oder gar mit einem weiteren kostenlosen Produkt gestartet wird. Das schafft einfach eine Vertrauensbasis die zeigt, dass man nicht um jeden Preis auf einen Verkauf aus ist.

Das Konzept des E-Mail-Marketings ist selbstverständlich auf jede Nischenseite anwendbar, die Produkte lassen sich ebenfalls variieren und müssen nicht immer ein eBook beinhalten. Der Arbeitsaufwand ist übrigens nicht zu unterschätzen, es muss sowohl ein passendes Produkt vorbereitet als auch „ordentliche“ E-Mails geschrieben und für einen zeitversetzten Versand fertiggemacht werden.