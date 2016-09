Bachblüten - Dem Stress mit sanfter Gewalt begegnen

Eigene Beziehung knüpfen

Bachblüten bieten sich in Form von 38 verschiedenen Essenzen dar. Sie werden auch in Tropfenform angeboten, viele Nutzer berichten von erstaunlichen Wirkungen, die mit der Zeit eingesetzt und langfristig angehalten haben. Hilfreich bei allen Arten von Stress kann der Geist der Eiche sein, deren Stärke durchaus auf den übergehen kann, der sich seiner bedient. Ziel der Maßnahme ist es, das innere Gleichgewicht wiederzufinden, was auf die eine oder andere Weise erreicht werden kann. Wichtig ist, einen eigenen Bezug herzustellen zu der Heilkraft einer Pflanze, die den Zahn der Zeit und so manche Herausforderung unangefochten überstanden hat.

