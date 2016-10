Corporate Identity Konzept am Beispiel NIKE

An oberster Stelle stand nach den Corporate Identity Richtlinien der Wiedererkennungswert des Unternehmens (Branding), welches nicht kopierbar und absolut einzigartig sein sollte. Im Idealfall sollten sich die Kunden, schon bevor diese in Kontakt mit dem Produkt oder der Dienstleistung kamen, zu dem Unternehmen hingezogen fühlen.

Sie verstehen vielleicht, dass diese CI-Konzepte in heutiger Zeit immer wichtiger werden. Immerhin wachsen mittlerweile täglich neue Firmen oder Startups aus dem Boden und auch der Kampf um die möglichst beste Marktposition wird immer härter. Sich von anderen abzuheben wird immer schwieriger und nicht allen Unternehmen gelingt eine gute Positionierung auf dem Markt. Produkte werden zunehmend austauschbar, die Konkurrenz unter den Dienstleistern wächst kontinuierlich, kurz gesagt: Es gibt beinahe nichts mehr, was es nicht schon gibt. Es gilt also nicht nur sich auf dem Markt mit einem einzigartigen Produkt zu platzieren, vielmehr geht es darum, besser zu sein als die direkte Konkurrenz. Hinzu kommt natürlich auch die mittlerweile riesige Vielfalt von Onlinemöglichkeiten. Kunden sind heutzutage viel näher an den Produkten oder den Unternehmen dran, als es früher der Fall war. Heute finden Sie zahlreiche Kundenmeinungen, Bewertungen und sonstige Angaben über die Unternehmen im Internet, können sich ein Bild machen, eine eigene Meinung und ein Urteil bilden. Sie als Kunde haben den direkten Vergleich zwischen vielen gleichen Anbietern, einen Vergleich zum Produkt, der Qualität und dem Preis.

Ziel einer Corporate Identity Strategie muss es also sein, sich mit der Unternehmensidentität in die Köpfe der Menschen festzusetzen und das sowohl intern, als auch extern. Nahezu jedes Unternehmen besitzt mittlerweile sogar eigene Abteilungen, welche sich mit individuellen Firmenprofilen auseinandersetzen und die Imageentwicklung vorantreiben.