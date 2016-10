Betriebliche Gesundheitsförderung | Qualitätsmerkmal attraktiver Arbeitgeber!

Fit im Job – mehr Spaß und Gesundheit dank BGF

Sie kennen das Gefühl am Montagmorgen: Die Arbeit ruft, die Motivation sehnt sich nach dem nächsten Wochenende. Kein guter Start in eine erfolgreiche neue Arbeitswoche und das liegt manchmal nicht unbedingt an der mangelnden Motivation, sondern an den Umständen an Ihrem Arbeitsplatz. Zu viel Stress, ein ungemütlicher Arbeitsplatz und so langes Hindernis, das einem die Arbeit restlos madig macht. Ein wenig Unterstützung seitens der Geschäftsleitung wäre da gut und das geht in Form von betrieblicher Gesundheitsförderung.