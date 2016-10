Ein Job für Hochdruckreiniger

Die regelmäßige Fahrzeugwäsche dient nicht nur dem schönen Schein. Die Pflege des Lackes ist wichtig für die Werterhaltung. In der warmen Jahreszeit sind es vor allem Blütenpollen oder Vogelkot, die den Lack angreifen. Solche Verunreinigungen sollten zügig entfernt werden. Nicht zu Unrecht steht deshalb die Autowäsche am Wochenende für viele Fahrzeughalter weit oben auf der Prioritätenliste.

Schnell und gründlich gelingt das mit einem Hochdruckreiniger. Dabei wird mit einem flachen Strahl und einem Abstand von etwa 30 Zentimetern zur Oberfläche gearbeitet. Soweit möglich, sollten der Unterboden und die Radkästen gereinigt werden, weil sich Verschmutzungen hier in zahlreichen Ecken und Kanten besonders hartnäckig festsetzen. Der Einsatz eines Reinigungsmittels erleichtert das Lösen des Schmutzes, der anschließend mit dem kräftigen Wasserstrahl nur noch abgespült werden muss.

Übrigens: Hochdruckreiniger-Spezialist Kärcher empfiehlt, bei der Autowäsche stets von unten nach oben zu arbeiten. So ist leichter zu sehen, welche Flächen noch bearbeitet werden müssen. Wer eine Waschbürste bevorzugt, sollte das Auto vorher einmal komplett abspritzen, damit Steine und andere Verunreinigungen keine Kratzer auf dem Lack verursachen können.

Produkt-Tipp: Bei den Hochdruckreinigern der neuen Full Control-Reihe von Kärcher gibt es ein LED-Display am Handgriff der Hochdruckpistole. Es zeigt mit Piktogrammen die gewählte Druckstufe an. So sieht man auf einen Blick, ob die zur Reinigungsaufgabe passende Einstellung gewählt ist. Der Wasserdruck lässt sich am mitgelieferten Strahlrohr stufenlos mit einer Drehung einstellen. Beispiel: K 5 Full Control Home, 379,99 EUR (UVP).

Weitere Informationen: www.kaercher.de