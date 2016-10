Profi-Sprecher für Werbespots, Imagefilme, Telefonansagen

Eine perfekt inszenierte Tonaufnahme auf Ihrem Anrufbeantworter hinterlässt Eindruck, eine Werbebotschaft mit exakt dosiertem Timing kommt garantiert bei Ihrer Zielgruppe an. Wenn Sie einen qualifizierten Sprecher buchen, profitieren Sie von Sprachaufnahmen in exzellenter Qualität. Ob Werbespot, Imagefilm, Telefonansage, Computerspiele oder Hörbücher – der gezielte Stimmeinsatz mit verschiedenen Sprechcharakteren bildet die Grundlage für praxisorientierte Sprechformate. Möchten Sie zum ersten Mal einen professionellen Sprecher buchen, sollten Sie allerdings einige Dinge wissen, etwa welche Sprecherkompetenzen von Bedeutung sind, wie hoch die Sprecher buchen Kosten sind oder wie die Sprecherbuchung abläuft.

Welche Fähigkeiten braucht ein professioneller Sprecher? Ein Profisprecher ist der Lage, sprecherische Abläufe und stimmliche Fähigkeiten bewusst einzusetzen, um die Zuhörer mit ihrer Stimmkraft und Ausdrucksweise zu fesseln. Möchten Sie Texte, Imagefilme oder Reportagen auf lebendige Art interpretieren, können Sie einen Sprecher buchen, der explizit auf Ihre Wünsche eingeht und auch unter Zeitdruck bei erstklassiger Verständlichkeit die von Ihnen gewünschte Stimmung von mitreißend über vertrauenerweckend bis dramatisch transportiert. Hörbücher, Reportagen, Lernsoftware vertonen oder Nachrichten fehlerfrei vortragen: Profiredner setzen Kundenvorgaben sicher, ideenreich und ausdrucksstark um. Bevor Sie professionelle Sprecher buchen, sollten Sie folgende Kriterien beachten : Kann der Sprecher einschlägige Berufserfahrung vorweisen?

Gibt es ein zuverlässiges Servicekonzept?

Ist das Interpretationsangebot breit gefächert?

Kann ich mich auf eine unkomplizierte und schnelle Abwicklung verlassen?

Bietet der Profisprecher attraktive Konditionen?

Auf welchem Weg kann ich einen Sprecher buchen? Sie können einen Sprecher direkt buchen, eine Sprecheragentur beauftragen, den Experten über eine Sprecherdatenbank suchen oder eine Stimme aus einem Sprecherpool im Tonstudio wählen. Bei einer direkten Sprecherbuchung stehen zwei Optionen zur Wahl: der Profisprecher verfügt über ein eigens Tonstudio oder er lässt die Aufnahmen von einem externen Studio produzieren. Bevor Sie einen Sprecher buchen, sollten Sie sich genau informieren, welche Leistungen im Honorar inbegriffen sind und welche Sie extra bezahlen müssen. Bei Buchung über eine Sprecheragentur profitieren Sie im Regelfall von Full-Service-Angeboten. Die Agentur wählt für Sie den Sprecher aus, zumeist per Casting, und übernimmt alles weitere von der Sprechaufnahme bis zum Schnitt. Wenn Sie die Dienste einer Vermittlungsagentur in Anspruch nehmen und professionelle Sprecher buchen möchten, werden häufig auch fremdsprachige Sprachaufnahmen angeboten. Beachten Sie, dass Agenturen für die Vermittlung Gebühren berechnen. Die direkte Kontaktausnahme zum Sprecher ist in aller Regel nicht möglich und wird als Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen gewertet.

Sprecher recherchieren nach Kategorien Professionelle Redner kommen beim Hörfunk, TV, Film und in einer Vielzahl weiterer Berufsfelder zum Einsatz. Wer einen Sprecher buchen will, findet leichter einen Experten in der passenden Kategorie. Synchronsprecher verleihen Schauspielern oder Figuren aus Zeichentrickfilmen mit ihrer Stimme einen einzigartigen Charakter. Freiberufliche oder als Schauspieler arbeitende Synchronsprecher werden oft für Filmproduktionen in englischer Sprache oder in anderen Fremdsprachen engagiert. Nachrichtensprecher müssen Meldungstexte ohne Gefühlsregung präsentieren, während Hörbuchsprecher in kurzer Zeit sehr viele Emotionen mit ihrer Stimme transportieren müssen. Moderatoren sind ebenfalls Profisprecher, allerdings mit dem Stilmittel der Personifikation. Sprecheragenturen interessieren sich besonders für außergewöhnliche Stimmen, etwa für Hörbücher oder Werbespots. Nach einem qualifizierten Sprecher suchen aber nicht nur Agenturen und Produktionsfirmen, sondern auch Großkonzerne, mittelständische Betriebe und staatliche Institutionen. Beispiele für Sprecher nach Kategorien:

Profisprecher für Webvideos und Imagefilme Neben Tempo und Tonfall kommt es hier auf das richtige Timing an, denn nur dann fühlt sich die jeweilige Zielgruppe von der Botschaft angesprochen.

Voice-Over-Sprecher für E-Learning Möchten Sie z.B. Ihren Schülern den Unterrichtsstoff in digitalisierter Form näherbringen, können Sie einen spezialisierten Voice-Over Sprecher buchen, der begleitend E-Learning-Projekte überzeugend vermittelt.

Professionelle Telefonansagen für Unternehmen Eine seriöse Stimme ist gerade im Telefonmenü von Unternehmen überaus wichtig. Ansagen von einem erfahrenen Sprecher erzeugen bei Anrufern Vertrauen und unterstützen beim Zurechtfinden in Voice-Response-Systemen.

Individuelle Sprachaufnahmen auf dem Anrufbeantworter Sind Sie vorübergehend nicht erreichbar, können Sie ebenfalls einen kompetenten Sprecher buchen, der Ihre Mailbox zum Aushängeschild macht. Eine fachmännisch gesprochene Ansage animiert Anrufer zum Hinterlassen einer Nachricht.

Sprecher für Computerspiele Profisprecher für Computerspiel besitzen wie Hörbuchsprecher einen hohen Wiedererkennungswert. Eine eindrucksvolle Stimme trägt maßgeblich zum Erfolg der Spiele bei.

Werbesprecher für Radiowerbung und Fernsehspots Ob seriös, schrill, soft, subtil oder dramatisch - professionelle Offsprecher für Radio und TV wecken in Sekunden Emotionen, die der Zuschauer oder Zuhörer mit dem Produkt in Verbindung bringt.

Native Speaker - professionelle Stimmen in der Muttersprache Ob Englisch, Spanisch, Italienisch oder Russisch - Native Speaker bieten Ihre professionellen Stimmen in der Muttersprache an. Darüber hinaus können Sie Sprecher buchen, die Texte oder Audiodateien in die gewünschte Sprache übersetzen. Auch Native Speaker finden Sie im Portfolio der Sprecheragenturen. Wenn Sie online professionelle Sprecher buchen möchten, können Sie sich bei renommierten Agenturen direkt auf der Website Stimmen in allen Sprachen anhören. Hörproben von allen erdenklichen Fremdsprachen stellen auch verschiedene Sprecherdatenbanken zur Verfügung. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie einen Imagefilm oder Werbespot für internationales Publikum planen. Kleinste Details sind bei der Fremdsprachenvertonung relevant. Texte oder Manuskripte müssen sich perfekt anhören und ebenso flüssig lesen lassen. Bei Imagefilmen oder Industriefilmen spielt das Timing eine gewichtige Rolle, denn das Ergebnis muss auf die Sekunde genau in jeder Sprache passen. Nur dann ist die präzise Übereinstimmung von Sprachspur und Timecode gewährleistet. Agenturen für Sprachaufnahmen arbeiten oft mit Partnerstudios in anderen Ländern zusammen, damit auch bei fremdsprachigen Projekten kurze Aufnahmezeiten möglich sind.