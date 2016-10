Fotobuch als Geschenk | nicht nur zu Weihnachten eine gute Idee

Wenn Sie auf der Suche nach einem personalisiertem Geschenk sind, wie wäre es dann mit einem ganz individuellem Fotobuch? Mit solch einem Buch können Sie Bilder zu einem wunderschönen Bilderbuch anfertigen. Egal ob als Geburtstagsgeschenk, zur Hochzeit oder einfach mal so für einen guten Freund. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Ein Buch voller Erinnerungen und ganz nach Ihren Vorstellungen. Die Größe der Bilder, die Farben oder auch die Schriftart können ganz nach Ihren Wünschen ausgewählt werden. In wenigen Minuten und ohne große Kenntnisse werden Sie hier Ihr ganz persönliches Buch erstellen können, welches nach der Bestellung bis zu Ihnen nach Hause geliefert wird.

Geschenkidee fürs ganze Jahr Es gibt so viele wunderschöne Momente in unserem Leben, die wir viel zu schnell wieder vergessen oder oftmals auch leider nicht die Zeit dazu haben, diese wieder in Erinnerung zu rufen. Das können Sie nun ändern! Mit Ihrem personalisiertem Buch, können Sie nun häufiger an schöne Zeiten zurück denken. Bestimmt haben Sie einen tollen Urlaub in Kanada mit Ihrem Partner hinter sich, eine schöne Zeit mit einem guten Freund verbracht oder eine traumhafte Hochzeit gefeiert. Diese schönen Ereignisse können Sie nun Revue passieren lassen und als Geschenk gemeinsam genießen.

Außergewöhnlicher Kalender Da Sie ihr Fotobuch komplett frei gestalten können, wäre es auch möglich einen ganz eigenen Kalender anzufertigen. Mit einem Bild für jeden Monat; vielleicht auch in Verbindung zum Vorjahr, oder im Zusammenhang bevorstehender Ereignisse; einer kleinen Anmerkung, einem Spruch oder auch einem Gedicht werden Sie Ihr eigenes Unikat erstellen können. Ein Fotokalender mit Ihren ganz persönlichen Highlights, Erinnerungen und Texten gibt es in keinem Laden zu kaufen und unterscheidet sich drastisch zu allen anderen Kalendern die im Handel erhältlich sind.

Erzählen Sie mit einem Fotobuch Ihre eigene Geschichte Sie möchten bestimmte Erinnerungen mit kleinen Erzählungen für sich selbst festhalten? Kein Problem, werden Sie für einen Moment zum Autor. Von der Kindheit an beginnend, können Sie mit Bildern und Erzählungen Ihr ganz eigenes Buch gestalten. Oder Sie möchten Ihrem langjährigen Freund ein kleines Buch widmen, mit all den gemeinsamen Erlebnissen die Sie zusammen hatten. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, ein kleines Buch zu erstellen, mit all Ihren eigenen Texten und somit vergangene Zeiten in Erinnerung zurückrufen.

Total einfach, ohne Stress und natürlich pünktlich Ihr Fotobuch können Sie hier mit der einfachen Software ganz bequem von zu Hause aus gestalten. Sie müssen sich also nicht mit Stress der in Fachgeschäften vor den Automaten aufkommt auseinandersetzen. Machen Sie es sich vor dem Computer mit einer Tasse Kaffee gemütlich und entscheiden in aller Ruhe welche Bilder und die dazugehörigen Erinnerungen im Fotobuch erscheinen sollen. Selbstverständlich stehen Sie nicht unter Zeitdruck, wenn Sie angefangen haben das Buch zu gestalten. Jederzeit können Sie Ihren bisherigen Entwurf abspeichern und später damit fortfahren. Ob Sie für das Buch nur wenige Minuten benötigen oder doch mehrere Tagen ist nicht relevant. Bevor Sie das Buch in den Druck geben, können Sie noch jederzeit Änderungen vornehmen. Die Bilder, Effekte, Farben und Texte werden Sie bis zum Schluss immer wieder ändern können. Nachdem Sie Ihr Buch mit der Software gestaltet haben und ihm somit einen einzigartigen Touch verliehen haben, werden Sie durch einen übersichtlichen Bestellvorgang geleitet. Hier werden die Kosten für das Buch aufgelistet, ebenso erfahren Sie die Lieferzeit und viele weitere Details zur Ihrem Bestellvorgang. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, müssen Sie nur noch abwarten bis die Lieferung innerhalb weniger Werktage bei Ihnen ist. Freuen Sie sich schon jetzt auf Ihr einzigartiges Buch, das Sie dann in den Händen halten werden.