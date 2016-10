Telefonansagen für Ab- & Anrufbeantworter: Das sollten Sie beachten!

Auf keinen Fall zu unterschätzen ist der technische Aspekt. So gut Inhalte und Stimme auch sein mögen - eine schlechte Klangqualität zerstört den positiven Eindruck Ihres Unternehmens sofort. Moderne Ansagen werden deshalb im MP3-Format oder vergleichbaren Formaten produziert. Die digitale Technik erleichtert es übrigens, verschiedene Bandansagen parallel einzuspeisen und abhängig von äußeren Umständen ablaufen zu lassen. Automatisch wird so nach Feierabend ein anderer Text abgespielt als am Wochenende oder zu besonderen Ereignissen.

Unterschiede zwischen Abruf- und Anrufbeantworter berücksichtigen

Bei Telefonansagen wird in den meisten Fällen an den herkömmlichen Anrufbeantworter gedacht, der den Anrufenden zum Aufsprechen einer Nachricht einlädt. Dabei lässt sich das Telefon jenseits von Kundendienst und Hotline sehr einfach auch für informative und werbende Zwecke nutzen. Bei einem sogenannten Abrufbeantworter hinterlegen Sie verschiedene Nachrichten und Erklärungen in gesprochener Form, ohne dass die Interaktion mit dem Anrufenden vorausgesetzt wird. Ideal z. B., um Erklärungen zu bestimmten Produkten oder Dienstleistungen Ihres Sortiments zu hinterlegen.

Um das Abrufen von Nachrichten einfach zu gestalten und Anrufende nicht abzuschrecken, sind einige Grundlagen zu beachten. Verstricken Sie den Anrufer nicht in die minutenlange Auswahl von Menüs, bis dieser endlich sein richtiges Thema gefunden hat. Nur die wenigsten werden so lange durchhalten und Ihren Telefonservice in schlechter Erinnerung behalten. Einfacher ist es, sich verschiedene Rufnummern für bestimmte Info-Themen zu sichern und die jeweilige Bandansage sofort nach dem Anruf abzuspielen. Sprechen Sie die Ansagen außerdem langsam und deutlich, vielleicht möchte sich der Anrufer parallel Notizen machen. Auch hierbei hilft die Umsetzung als MP3 in exzellenter Klangqualität.