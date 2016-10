Cellulite Behandlung | Was tun gegen die Orangenhaut?

Die Umstellung der Ernährung

Wer zu viele Burger und Süßigkeiten isst, führt dem Körper die verkehrten Nährstoffe zu. Ab und zu ein Burger oder etwas Süßes ist sicherlich nicht verkehrt, aber die Menge sollte auf Dauer reduziert werden. Eine gesunde Ernährung strafft die Haut und besteht beispielsweise aus einer Mischung an Obst – und Gemüsesorten, die jeden Tag neu miteinander kombiniert werden kann. Reis oder Kartoffeln sind relativ kalorienarm und werden mit Blumenkohl, der raffiniert zubereitet worden ist oder dem frischen Rosenkohl zu einer leckeren Mahlzeit zusammengestellt. Als Nachtisch wartet ein Erdbeer-Kiwi-Salat, der zahlreiche Vitamine liefert und so süß ist, dass er statt der kalorienreichen Süßwaren, die auch die Zähne schädigen können, mehrmals am Tag verzehrt werden kann. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und stellen Sie mit den in- und ausländischen Obst- und Gemüsesorten vitaminreiche Gerichte zusammen, die bei der langsamen Gewichtsreduzierung helfen. Es ist nicht empfehlenswert, einige Tage fast gar nichts zu essen und danach wieder in das bisherige Essverhalten zurück zufallen. Erfolgversprechender ist eine komplette Ernährungsumstellung, die in Etappen in den Tagesablauf eingeführt und dauerhaft beibehalten wird. Zwei bis drei Liter Mineralwasser geben Ihrem Körper die notwendige Flüssigkeit und reduzieren das Hungergefühl.