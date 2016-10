Sling-Training | Fitnessprogramm für jedermann

Ihr Körper als Trainingsgerät - Brusttraining mit Sling Trainer

Mit Ihrem eigenen Gewicht und der Körperneigung können sie die Intensität der Übungen und die zu bewegenden Muskelpartien entsprechend steuern. Wenn Sie z. B. bei einer Ruderübung mit den Armen feststellen, dass Sie zu intensiv trainieren, so können Sie den Körper einfach etwas nach vorne bewegen und damit sofort den Widerstand gegen die Muskeln verringern. Durch die enorme Beweglichkeit des Trainingsgerätes entsteht als besondere Herausforderung eine Übungssituation, in der Sie Ihren Körper in einer bestimmten Position ruhig und im Gleichgewicht halten müssen. Damit werden bestimmte Muskelpartien und ungenutzte Muskelgruppen effizienter aktiviert als an einem vergleichbaren Trainingsgerät, bei dem Sie entlastet stehen, sitzen oder liegen.