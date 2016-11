Hörspielsprecher Ausbildung | Wie geht das und wo sind Chancen?

Menschen mit außergewöhnlichen Talenten sind natürlich nicht oft zu finden. Viele dieser Talente wissen nicht genau, wie sie ihre Stärken fördern können um damit Geld zu verdienen. Da verwundert es auch nicht, dass einige kreative Berufe unter Nachwuchsmangel leiden. Die Sprecher für Hörspiele werden zwar gebraucht, sind aber leider zu selten.

Oftmals schlummern Talente in uns, die wir aber nicht ausleben. Es gibt beispielsweise jede Menge Menschen die, von Natur aus die geborenen Geschichtenerzähler sind. Eine besondere Stimme, die sich sehr leicht wiedererkennen lässt, kann da zum Beispiel auch von großem Vorteil sein.

Wer all dies von sich behaupten kann, der wird sich, wahrscheinlich als Sprecher für Hörbücher so wohl wie ein Fisch im Wasser fühlen. In diesem Beruf können Sie die Fantasie der Menschen, einzig und allein durch Ihre Sprechweise, anregen. Dabei können Sie immer wieder neue Rollen „verkörpern“. Das macht gerade dann besonders viel Freude, wenn es sich um Geschichten für Kinder handelt.

Doch natürlich werden immer gute Sprecher für alle Genres gesucht. Diese Welt ist so vielfältig wie der Buchmarkt selbst, da es kaum ein geschriebenes Werk gibt, welches nicht auch als Hörbuch aufgezeichnet wird. So können Sie sogar Menschen für Literatur begeistern, die sich sonst wahrscheinlich nie für die Geschichte interessiert hätten. Es werden allerdings nicht nur Romane, Novellen und ähnliche Bücher vertont. Es werden auch Sachbücher und Fachtexte in Hörbücher umgewandelt. Sogar Filme werden nicht selten als Hörbuch synchronisiert. Jedoch bedeutet ein Hörspiel natürlich in jedem Fall mehr Aufwand, als ein einfaches Hörbuch. Das liegt natürlich, nicht zuletzt an der Anzahl der Protagonisten.

Mit Talent auf dem Weg zum Hörspielsprecher: Jeder, der schon einmal etwas laut vorgelesen hat, weil er es wollte, oder musste, weiß wie schwierig das sein kann. Es ist nicht einfach nur lesen. Es kommt dabei auf viele Faktoren an, wenn es am Ende gut, und flüssig klingen soll. Sehr wichtig ist natürlich die richtige Geschwindigkeit. Wird ein Text zu langsam vorgetragen, fängt sich der Zuhörer schnell an zu langweilen, oder schweift in seinen Gedanken ab. Wird ein Text hingegen zu schnell vorgelesen, so ist es für die Zuhörer extrem schwierig dem „Roten Faden“ der Geschichte folgen zu können. Die menschliche Natur sollte selbstverständlich dabei auch nicht unterschätzt werden. Was ist damit gemeint? Den meisten Menschen unter uns kostet es immer Überwindung etwas laut, vor Publikum, vorzulesen. Da kann schnell schon mal der eigene Mund ganz trocken werden. Man darf dabei ja nicht außer Acht lassen, dass populäre Hörbücher von sehr vielen Menschen gehört werden. Die Betonung der einzelnen Sätze, oder Wörter ist für das professionelle Sprechen von Hörbüchern natürlich ebenfalls unverzichtbar. Dies geschieht mitunter durch die Variation der Tonhöhe. Dadurch erst werden Gefühle und Emotionen, wie Freude oder Angst, innerhalb einer vorgetragenen Geschichte geschaffen. Dafür gibt es unter Fachleuten natürlich auch einen Begriff, die sogenannte Intonation. Professionelle Sprecher erzielen ihre Ergebnisse vor allem auch durch die richtige Atmung. Der Trick dabei ist, das der spätere Zuhörer nichts von der harten Arbeit des Sprechers mitbekommt. Kurzum: Ein gesprochener Text soll immer „natürlich“ klingen um gut anzukommen. Dass, sich ein Sprecher vernünftig artikulieren können sollte, versteht sich daher von selbst. Wie immer liegt der Erfolg in der Wiederholung. Eine gute Übung kann es sein, Buchpassagen laut vorzulesen. Egal ob vor anderen Menschen, oder nicht. Achten Sie dabei vor allem auf die eigene Betonung. Vielen Menschen hilft es sehr, gerade am Anfang, beispielsweise ein Diktiergerät zu verwenden. So können sich die Aufnahmen immer wieder angehört werden. Dadurch wird man sensibler dafür, wie sich die eigene Stimme überhaupt „auf Band“ anhört. Auf diesem Weg lassen sich auch die ersten Anfängerfehler problemlos ausmerzen. Ein weiterer Tipp: Kinder sind die schärfsten Kritiker. Oft wird in diversen Internetforen, Zeitschriften oder Videos behauptet, eine schauspielerische Ausbildung wäre als professioneller Sprecher unverzichtbar. Das ist so nicht ganz richtig. Natürlich sind Schauspieler im Vorteil. Das liegt natürlich an den erlernten Atem- und Sprechtechniken. Schauspieler „sprechen“ einen Text nicht einfach, sie spielen ihn mit dem gesamten Körper. Es ist aber auch durchaus möglich, als Quereinsteiger, in diesen recht jungen Beruf zu starten. Der Weg, ein professioneller Sprecher zu werden, ist gar nicht so schwer, wie er vielleicht auf den ersten Blick scheint. Besonders viel Spaß macht diese Ausbildung bei DEUTSCHE POP / UNITED POP. Auch an Musikhochschulen werden Sprecherausbildungen angeboten.