Kundengewinnung und Kundenbindung | Marketing Ideen zur Strategie und Methoden

Wir haben in einem vorangehenden Artikel bereits über Personal Brands gesprochen und festgestellt, dass Sie es sind, der Ihre Marke ausmacht und nicht ein Produkt. Wir möchten aber den vorigen Punkten noch etwas nachgehen, um noch ein wenig tiefer in die Materie einzusteigen. Vielleicht ist Ihr Unternehmen ja bereits bekannt. Aber wissen Sie auch wofür und vor allem: Wissen andere wofür Ihr Unternehmen bekannt ist? Wer Markenaufbau und/oder Marketing betreiben will, der sollte immer an das Bild denken, dass er bei seinen Kunden zeichnen möchte. Was soll der Kunde für einen Eindruck von meinem Unternehmen haben? Wer also gesund wachsen möchte, der kommt um den Aufbau einer vertrauenswürdigen Marke gar nicht herum. Was müssen Sie also tun, wenn Sie die fünf wesentlichen Punkte aus unserem letzten Artikel verinnerlicht haben, um sich eine solche Marke aufzubauen?

Sie wollen als Marktführer auf einem bestimmten Gebiet oder in einer speziellen Region wahrgenommen werden und möchten damit auch höhere Gewinne erzielen und rentable Preisspannen für sich erwirtschaften? Dann kommen Sie um eine Spezialisierungsstrategie gar nicht herum. Was heißt das? Überlegen Sie sich, wo Ihre Stärken liegen, was Ihr Alleinstellungsmerkmal ist und worin nur Sie besonders gut sind, um nicht zu sagen außergewöhnlich gut. Sie müssen sich abheben und sich eine Positionierung schaffen, welche Ihre Kunden anzieht und ihre Konkurrenz weit hinter Ihnen lässt.

Sicherlich kennen Sie auch die nun genannten Werte: Vertrauen, Fairness, Nachhaltigkeit, Respekt und Ehrlichkeit? Es mag ein wenig altmodisch klingen, aber es trifft in unserer heutigen transparenten und schnelllebigen Zeit umso mehr zu. Diese Punkte sind heute wichtiger, denn jemals zuvor, da diese Faktoren maßgeblich zur wesentlichen Kaufentscheidung des Kunden beitragen. Der Kunde ist König und ein König möchte auch als solcher behandelt werden. Schaffen Sie Glaubwürdigkeit indem Sie das was Sie sagen, auch leben und tun. Seien und bleiben Sie authentisch. Dies schafft Vertrauen und bindet den Kunden. Er fühlt sich ehrlich verstanden und das macht einen großen Unterschied zu vielen Blendern aus. Stehen Sie hinter dem was Sie anbieten und sagen, denn dieses Gefühl transportiert sich auch auf Ihre Kunden weiter.