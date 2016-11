Vegane Ernährung: 5 Fehler die sie vermeiden sollten

Wissenschaftler der Uni Hohenheim fanden heraus, wer komplett auf tierische Produkte verzichtet, der wird über kurz oder lang mit Mangelerscheinungen kämpfen. Stoffe die fehlen sind Eiweiß, Eisen, Jod und auch Zink, um nur die Bedeutendsten zu nennen. Schlagen die Mangelerscheinungen zu, bemerken Betroffene das ziemlich schnell, denn Müdigkeit, Konzentrationsmangel und ein allgemeines Krankheitsgefühl treten vermehrt auf. Bedingt durch den Jodmangel kommt es bei Veganern häufig zu Schilddrüsenproblemen. Da in pflanzlicher Nahrung wenig Eisen vorkommt, kann es sogar zu einer Schwächung des Immunsystems führen. Als sehr kritisch ist der Mangel an Vitamin B-12 einzuschätzen, fehlt dieses Vitamin können neurologische so wie motorische Störungen auftreten. Viele der Nährstoffe im Zusammenhang, sind zuständig für die Bildung von Vitamin D. Fehlt was in der Kette, kann die Folge Diabetes, Osteoporose, Multiple Sklerose, Krebs und Bluthochdruck sein. Es gibt so gut wie keine pflanzliche Lebensmittel, die Vitamin D enthalten, so, bleibt nur der Weg viel Zeit in er Sonne zu verbringen, um so die Tanks zu füllen. Zusätzlich kann es helfen, auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen, sie aber sind kein Wundermittel.