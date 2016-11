Vegane Ernährung - Mangelerscheinungen durch fehlende Nährstoffe

Der Vorrat an Eisen ist bei Veganern sehr knapp im Vergleich zu Fleischessern. Der Grund dazu ist einfach, denn in Pflanzen ist nicht viel Eisen enthalten. Hinzu kommt, dass der Mensch tierisches Eisen besser verarbeitet. Damit der Mineralstoff besser aufgenommen wird, ist es anzuraten, die richtigen Lebensmittel in der richtigen Kombination zu essen, empfehlenswert sind Hülsenfrüchte, Nüsse, Tofu und Kräuter zu essen. Die Kombination der Lebensmittel macht es aus, reicht dies nicht aus, kann es notwendig werden, ein Eisenpräparat einzunehmen. Der Arzt kann den Eisenmangel im Blut feststellen und wird bei Bedarf entsprechend eine Therapie einleiten. Der Mangel an Eisen trifft vor allem Frauen.

Mangel an Vitamin B12

Die Leber ist in der Lage das Vitamin B12 über viele Jahre hinweg zu speichern. Dennoch wird bei Veganern häufig ein Mangel an Vitamin Cobalamin festgestellt. Der Mangel an diesem wichtigen Vitamin ist unter Veganern weit verbreitet. Zu der Kenntnis kamen Wissenschaftler der aus Hong Kong und Sydney. Immerhin ist die Rede von 52% aller Veganer, die unter dem Mangel des wichtigen Vitamin B12 leiden. Das Vitamin kommt in vielen tierischen Produkten vor, Leber, Milch und Eier sind die Hauptlieferanten. Der Körper benötigt das Vitamin bei der Zellteilung und ist beteiligt in der Herstellung der DNA. Die Zellen des Blutes teilen sich rasant und schnell kann es zu einer Blutarmut kommen. Anämie ist der Fachausdruck der Ärzte, für Blutarmut, die weißen und die roten Blutkörperchen, vergrößern sich hierbei abnormal. Der komplette Verdauungstrakt kann zudem unter dem Mangel, mit erheblichen Verdauungsstörungen leiden.