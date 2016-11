Quadrocopter - Männerspielzeug zu Weihnachten

Spielzeuge für Männer gibt es einige, doch die meisten Männer möchten nicht das Wort Spielzeug hören, sondern eher Hobby. Schließlich bietet sich Weihnachten als die ideale Möglichkeit für solche Geschenke an. Jeder sollte ein Hobby haben, warum dann nicht auch Männer. Während die einen Fußball als ihr Hobby – oder Religion – ansehen, gibt es auch viele, dessen Hobby das Modellfliegen ist.

Es ist schon hoch interessant, wie diese Männer ihre Maschinen beherrschen. Wem dann Flugzeuge nicht mehr die richtige Entfaltung ihres Hobbys sind, könnte ja auf Helikopter umsteigen. Schließlich kann man mit diesen Hubschraubern einige Kunststücke mehr machen. Die Steigerung von Hubschrauber sind dann die Quadrocopter genannten Drohnen. Es sind quasi Drohnen für den privaten und friedlichen Bereich.

Mit diesen Quadrocoptern kann man sogar noch mehr Flugmanöver vollführen als mit den Hubschraubern. Es gibt sogar auch Quadrocopter, welche unter der Motoreinheit noch zusätzlich eine Kamera haben. Mit diesen Kameras kann man genau den Flugweg und die Umgebung filmen und diese am PC direkt ansehen. Leider gibt es etliche Firmen, bei denen das Überfliegen mit einem Quadrocopter untersagt ist. Ebenso können sich viele Passanten gestört fühlen, wenn sie von diesen kleinen Fluggeräten gefilmt werden. Selbst auf vielen Campingplätzen sind diese Fluggeräte verboten, da sie die Ruhe und das Privatleben vieler Camper stören würden. Was bleibt den Männern dann noch übrig, um ihr Spielzeug in die Luft zu bewegen? Größere Wiesen oder Plätze am Wochenende, welche allen frei zugänglich sind. Wer in der Nähe der Nord- oder Ostsee ansässig ist, kann auch sehr schöne Aufnahmen von der See machen, was sicherlich ein schönes Hobby ist.

Wer diesem Hobby professionell nachgehen möchte, für den reicht ein kleiner Quadrocopter für 50,- € bis 100,- Euro nicht mehr. Schließlich ist doch bald Weihnachten, da können die Geschenke doch schon ein wenig größer ausfallen. So ist beispielsweise solch ein Fluggerät vielleicht genau das Richtige, um mit Gleichgesinnten kleinere Wettbewerbe zu veranstalten. Hier ein Kauftipp bei Amazon Walkera 25175 - Luftfahrt QRX350

Solch einen Quadrocopter mit angebauter HD-Kamera ist schon für unter 400,- Euro zu haben. Dem Preissegment nach oben sind fast keine Grenzen gesetzt, jedoch liegt der Preis für das bislang teuerste Fluggerät bei rund 68.000,- Euro zu haben, Natürlich ohne Gold und Silber. Diese Fluggeräte besitzen eine Kamera mit weitaus höherer Auflösung als die an diesem Quadrocopter angebrachte Kamera mit 5,8 GHz, was schon für sehr gute Aufnahmen sorgen kann.

Mit diesem Spielzeug zu Weihnachten macht man fast jedem Mann eine riesige Freude.