Abnehmen mit Refigura

Abnehmen ist ein weit verbreitetes Thema in Deutschland. Laut dem Robert-Koch-Institut sind zweit Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen übergewichtig. Obwohl wir solch große Zahlen an Übergewichtigen in der deutschen Bevölkerung haben, werden fettleibige Menschen in Deutschland oft ausgegrenzt. Viele Menschen empfinden übergewichtige Menschen als unästhetisch und grenzen diese aus. Die Medien und Werbeagenturen treiben dies natürlich auch mit an – Moderatoren sind dünn, Hollywoodstars immer erfolgreicher umso dünner sie sind und Sänger werden auch oft auf ihr Aussehen reduziert – die Stimme ist eine schöne Nebensache geworden.