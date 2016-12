München: Job für Anlagenmechaniker zu besetzen

Sie sind Anlagenmechaniker und suchen nach Arbeit in München? Dann stehen Ihre Chancen gut, eine neue Stelle in der Landeshauptstadt zu finden. Die Metropole ist nach wie vor ein Magnet: Sowohl für jüngere Menschen, die es zum Studium oder für einen Job in die Großstadt zieht als auch für Seniorinnen und Senioren, die aufgrund guter Verkehrsverbindungen und Gesundheitsversorgung wieder zurück in die Stadt wollen. Und genau davon profitierten Bauwirtschaft und Handwerk, denn die Nachfrage nach Wohnungen und Häuser sorgt für einen anhaltenden Bauboom und jede Menge neuer Jobs.

„Wer sich als Analgenmechaniker in München auf Suche nach Arbeit macht, dem stehen viele Türen offen“, verrät Hans Dahmen, Inhaber der PLUTO Personalagentur. Der Unternehmer ist seit über 20 Jahren auf die Vermittlung von Jobs im Handwerk spezialisiert und kennt alle großen Arbeitgeber der Stadt.

Worauf müssen Anlagenmechanikerinnen und Anlagenmechaniker achten, wenn sie in München Arbeit suchen? Wir haben die wichtigsten Tipps zusammengestellt:

1. Diese Branchen suchen Anlagenmechaniker Die Aussichten auf einen neuen Job in München sind gut: Besonders die großen Betriebe in den Bereichen Haustechnik, Objektleitung und Facility Management bieten derzeit Arbeit für Analgenmechaniker an. Das gilt sowohl für Auszubildende und Berufseinsteiger wie auch für Handwerker, die bereits Erfahrung in ihrem Job mitringen.

2. Spezialisierte Personalvermittler: Der bequemste Weg zum neuen Job Wer sich Zeit und Mühe für die Job-Suche in Online-Portalen und auf Firmenhomepages sparen möchte, der kann den Service von spezialisierten Personalvermittlern in Anspruch nehmen. Die Unternehmen suchen im Auftrag von Firmenkunden Bewerberinnen und Bewerber für offene Stellen. Für Anlagenmechaniker, die einen Job in München suchen, empfiehlt sich der Kontakt zur PLUTO Personalagentur. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Handwerksberufe, hat einen Überblick zu allen wichtigen Arbeitgebern der Stadt und verwaltet einen ganzen Pool von Jobs für Analagenmechaniker, aus denen Bewerber den passenden aussuchen können. Das Beste: Der Service ist für Stellensuchende kostenlos.

3. Service-Orientierung und Spaß an Technik Was sollten Anlagenmechaniker mitbringen, die in München Arbeit suchen? Der Spaß am Umgang mit Technik ist sicher eine entscheidende Voraussetzung. Neben den klassischen Einsatzbereichen rund um Heizung, Klima- und Sanitäranlagen ist die Arbeit mit vernetzen Analgen in Wohn- und Gewerbegebäuden ein wichtiger neuer Trend (Stichwort „Smart Home“). Aber auch Service-Orientierung und „Hands on“-Mentalität sind entscheidend: Also Lust am Anpacken, wenn es darauf ankommt.