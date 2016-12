Jeez liefert individuelle Farb- und Wohnraumberatung – Design, wo du lebst.

Dank Jeez nie wieder Farbeimer schleppen!

Darmstadt, November 2016. – Freunde des Do-it-Yourself in Deutschland dürfen sich freuen: Mit Jeez wird es so einfach wie nie, die Wohnung nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Zu baumarktüblichen Preisen erhalten Kunden in Zukunft alles aus einer Hand: individuelle Beratung, Farbe und Material und bald auf Wunsch auch die Vermittlung von Expertenleistungen, damit man nicht alles – oder auch gar nichts – selbst machen muss. Das Angebot umfasst zunächst Farben, Tapeten und Fußböden.