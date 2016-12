Refigura Markenvorstellung - Schlank in das neue Jahr

Ein neues Produkt verspricht hier Abhilfe. Refigura, seit Mitte 2016 auf dem Deutschen Abnehmmarkt erhältlich, verspricht Abnehmen ohne zu hungern. Zu gut um wahr zu sein? Wir haben uns das Produkt mal genauer angeschaut, um zu verstehen was hinter dem Wirkprinzip von Refigura steckt.

Mit Refigura haben wir ein Produkt entwickelt, welches sich der Problematik einer jeden Diät entzieht: man muss nicht hungern, um abzunehmen. Refigura funktioniert indem es alle Hauptenergieträger, d.h. Fette, Kohlenhydrate und Zucker zu über 40% reduziert, sodass sich diese nicht im Körper ansetzen. Und das ist nicht einfach nur daher gesagt, denn die Wirksamkeit von Refigura wurde in über 19 unabhängigen klinischen Studien belegt. Ich kann also weiterhin alles in mich hineinstopfen und nehme dann trotzdem ab?

Eines unserer Credos ist, dass wir keine Wunder versprechen. Es ist darüber hinaus natürlich wichtig sich gesund zu ernähren. Sie müssen allerdings nicht Ihre Ernährung einschränken, nur weil Sie abnehmen möchten. Die natürlichen Wirkstoffe in Refigura helfen dabei Zucker, Fette und Kohlenhydrate zu reduzieren. Indem Sie ganz normal weiter gesund essen, kommen Ihrem Körper auch keine wichtigen Vitamine abhanden. So wird z.B. ein Mangelzustand, der bei anderen Diäten auftreten kann, verhindert. Refigura hilft darüber hinaus die innere Fettverbrennung zu aktivieren und Ihren Stoffwechsel anzuregen. Erste Erfolge sind deshalb schon nach relativ kurzer Zeit sichtbar.

Laufe ich hier nicht Gefahr bei all dem Essen eher noch zuzunehmen? Ich habe ja jetzt sozusagen einen Freifahrtschein fürs Schlemmen bekommen. Das tolle an Refigura ist, dass neben der Kalorienbindung zusätzlich auch noch das allgemeine Hungergefühl sowie der Heisshunger reduziert wird. Refigura hat nämlich auch eine quellende Eigenschaft, wodurch schon vor dem Essen eine leichte Sättigung erzielt wird. Hierzu wurde sogar ein Nutzertest gemacht, bei dem Refigura ein um 34% höherer Sättigungseffekt attestiert wurde im Vergleich zu einem der besten Sättigungsmittel auf dem Markt. Im Umkehrschluss heisst das, dass Sie gar nicht mehr ein so grosses Bedürfnis haben werden zu Schlemmen, sondern sich viel bewusster ernähren werden.

Das hört sich alles ein wenig zu gut an um auch wirklich wahr zu sein. Wo ist der Haken? Welche chemischen Stoffe werden verwendet, damit Refigura so gut funktioniert?

Gar keine! Refigura ist 100% natürlich. Refigura enthält weder Zusatz- noch Farb- oder Konservierungsstoffe. Auch ist Refigura komplett Gluten frei und enthält keine tierischen Bestandteile, sodass es z.B. auch super für Veganer geeignet ist. Auch Menschen mit einer Laktoseintoleranz können Refigura bedenkenlos verwenden. Refigura kommt darüber hinaus ohne Schwermetalle oder Gentechnik aus und enthält kein Cholesterin. Sie hatten vorhin die Diätshakes kritisiert. Die Einnahme dort ist recht einfach. Gilt das auch für Refigura?

Die Einnahme von Refigura ist sogar noch einfacher, weil sie nicht auf das häusliche Umfeld beschränkt ist. Refigura erhalten Sie in kleinen, praktischen Sticks. So klein, dass sie auch in jede Hand- oder Hosentasche reinpassen. Somit kann man Refigura überall hin mitnehmen. Es ist kein klobiger Shaker notwendig, welchen man nicht einfach in jedem Café oder Restaurant auspacken kann. Einfach den Stick 10 Minuten vor dem Essen aufreissen und das Refigura-Pulver in ein grosses Glas Wasser geben, umrühren und trinken. Das war es schon. Danach können Sie ganz einfach und gesund Ihre Mahlzeit geniessen.