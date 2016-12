Neue Kunden gewinnen durch effektive Public Relations (PR)

Kommen wir zum ersten Aspekt, der Öffentlichkeitsarbeit. Eine gezielte und strukturierte PR gestaltet effektive Kommunikationsprozesse. Dazu gehör ein positives Image zu schaffen und aufzubauen, sodass sich das Unternehmen in den Medien etabliert. Botschaften und Informationen werden passend verfasst, Themen werden aktiv verfolgt und initiiert. PR-Agenturen bringen Innovationen, Dienstleistungen und neue Produkte möglichst wortgewandt und punktgenau in die Öffentlichkeit. Sie erstellen Pressetexte und Pressetextversand über diverse Nachrichtenagenturen. Wichtig sind hierbei auch gute Kontakte zu den wesentlichsten Meinungsbildern. Man sollte genau wissen, zu welcher Zeit und an welchem Ort die richtige Wirkung eintreten kann, denn nur so kann das angestrebte Ziel auch erreicht werden. Auch der Printbereich ist ein wesentlicher Aspekt in der Pressearbeit.

Im Produkt PR geht es um die Ansprache von Medien und potenziellen Käufern und beinhaltet alle PR-Maßnahmen, welche bei einer laufenden Vermarktung in Frage kommen. Das Ziel dabei ist stets die Absatzförderung und es müssen klare Grenzen zwischen Werbung und Produkt-PR geschaffen werden. Warum? Weil auch kritische Journalisten überzeugt werden müssen und zwar davon, dass die Produktinformationen einen besonderen Newswert hat. Glaubwürdige Inhalte und kommunikative Prozesse müssen in Gang gebracht werden. Das ausschlaggebende Ziel ist es, in den Medien und den Köpfen der Konsumenten stets präsent zu sein. Durchdachte Botschaften müssen kommuniziert und generiert werden, wobei hier das Themenmanagement zum Einsatz kommt. Das Produkt selbst muss die Kernzielgruppe ansprechen und einer breiten Öffentlichkeit erschlossen werden. Impulse geben Rückmeldungen und öffentlicher Meinungsaustausch. Das Krisen-PR beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit Krisensituationen in einem Unternehmen und dessen Umfeld. Dazu gehören betriebswirtschaftliche Bedrängnisse, Produktfehler, Rückholaktionen, Konflikte aus dem Unternehmensumfeld, Firmenskandale oder Störungen und Unfälle. Natürlich sollte das Krisenmanagement nicht erst zum Einsatz kommen, wenn die Krise bereits eingetreten ist, sondern sollte sich damit beschäftigen, mögliche nahende Krisen abzuwenden. Dazu gehören bereits Gerüchte aller Art. Wer hier schnell und professionell handelt, der kann die Glaubwürdigkeit des Unternehmens bewahren und den Vertrauensverlust minimieren. Eine transparente und dialogbereite Zusammenarbeit mit den Medien ist hier unabdingbar, denn die Öffentlichkeit erwartet es, dass sie Ihnen vertrauen kann. Beobachten Sie also die Entwicklung einer Krise, analysieren Sie die Gründe und erforschen Sie den Ursprung. Nur so können Sie aus einer möglichen Krise mit vielen Erfahrungen heraus gehen.

Informierte und motivierte Mitarbeiter sind die wichtigsten Botschafter nach außen und genau mit ihnen beschäftigt sich die Interne-PR. Sämtliche Aktivitäten der Botschaftsübermittlung zwischen Mitarbeitern fallen in diesen Bereich. Schaffen Sie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und das trotz unterschiedlicher Aufgabenbereiche, Tätigkeiten und Ausbildungsgrade oder Verantwortlichkeiten. Sozialisation, Kreativität und Engagement kann in einem Unternehmen nur auf diesem Wege erreicht werden.