Erfolgreich verkaufen lernen | Verkaufstraining Tipps, Trainingsinhalte

Wir befinden uns mittlerweile in einer freien Marktwirtschaft . Das bedeutet, jeder kann tun und lassen was er will. Wir können das hundertste vegane Müsli verkaufen, den x-fachsten neuen Turnschuh heraus bringen oder eben noch ein Restaurant neben all den anderen in Ihrer Stadt eröffnen. Es ist egal ob es Ihr Produkt schon gibt oder ob bereits zahlreiche vergleichbare Modelle existieren, Sie dürfen nachahmen, es besser machen oder einfach tun was viele andere vor Ihnen schon getan haben. Und das ist auch nicht schlimm. Immerhin müssen Sie das Rad nicht neu erfinden um erfolgreich zu sein. Aber Sie müssen sich und Ihr Produkt verkaufen und an dieser Stelle scheiden sich die Geister. Denn verkaufen kann nicht jeder, aber jeder lernen!

Vielleicht kommt ihnen dieser klassische Verkäuferspruch ja bekannt vor? Und an ihm ist auch viel Wahres dran. Denn um erfolgreich zu verkaufen, müssen Sie erst einmal erfolgreich beraten können. Eine Beratung ohne Abschluss war demnach keine gute und diente letztendlich nur dazu, den Interessenten in die Arme eines besseren Verkäufers oder Beraters zu treiben. Klingt hart, ist es auch! Aber was machen denn nun gute Verkäufer besser als andere?

Wie wir bereits im Artikel über das Personal Branding erfahren haben, geht es in erster Linie darum, sich selbst als eine Marke zu etablieren und zu verkaufen. Wie das funktioniert können Sie auch in diesem Artikel genauer nachlesen. Sehen wir uns aber nun an, welche Eigenschaften wir an Personen ausmachen können, die wir selbst als guten Verkäufer bezeichnen würden. Es spielt also tatsächlich die Persönlichkeit eines Menschen eine große Rolle beim Verkauf. Nur weil man Selbstbewusst ist und gerne viel redet, bedeutet das nicht, dass wir diesen Verkäufer auch sympathisch finden. Ein gesundes Selbstbewusstsein gehört zwar in den Verkauf hinein, darf aber nie unsympathisch wirken. Es kommt also darauf an, ob unser Gegenüber uns mag. Ganz einfach! Gute Verkäufer können zuhören und auf die Argumente und Probleme des anderen eingehen. Sie hören zu, zeigen Verständnis und setzen an diesen Stellen das Beratungsgespräch fort.

Auch die Glaubwürdigkeit spielt eine große Rolle. Denn unser Gegenüber merkt es, wenn wir entweder selbst nicht wissen, was wir da eigentlich verkaufen, oder aber wenn wir lügen oder Dinge erzählen die gar nicht stimmen. Das bedeutet beispielsweise, dass wir im Verkaufsgespräch unsere Konkurrenz bewusst schlecht reden, uns selbst aber als die einzig wahre Lösung heraus stellen.

Und auch unsere Körpersprache vermittelt unserem Gegenüber etwas. Aufgeschlossenheit? Offenheit? Hektik? Nervosität? Desinteresse?. Ja! All diese Eigenschaften strahlen wir mit unserer Körperhaltung aus und die richtige Körpersprache für das Verkaufen kann erlernt werden.