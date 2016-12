Customer Relationship Management (CRM) | Software zur effektiven Kundenakquise

In Ihrem Unternehmen sind Sie täglich vielen Herausforderungen ausgesetzt, auch Ihre Mitarbeiter. Oft handelt es sich um einen riesigen Berg von Datenmengen. Sie sprechen mit Kunden, treffen auf neue Interessenten und Sie erfahren bei jedem Gespräch etwas Neues, dass für Sie von großer Bedeutung sein sollte. Aber was fangen Sie mit so vielen Informationen nun an? In einigen Fällen werden kurze Notizzettel verfasst, die dann irgendwo verloren gehen oder die Informationen werden gar nicht festgehalten. Wichtige Details werden vergessen und gehen verloren – für immer! Im schlimmsten Fall verlässt der Mitarbeiter vielleicht sogar das Unternehmen und nimmt alle wertvollen Informationen mit. Für genau solche Probleme gibt es aber mittlerweile sehr innovative Lösungen. Sie nennt sich Kundenbeziehungsmanagement, kurz CRM! Mit Hilfe dieses Systems können auch Sie künftig nützliche und umsetzbare Erkenntnisse gewinnen und Ihr Unternehmen nachhaltig verändern.

Zusammengefasst ermöglicht ein CRM System die Verwaltung von Geschäftsbeziehungen mit Ihren Kunden und weiteres Wachstum. CRM Systeme heute gehen aber weit über die klassische Kundenverwaltung hinaus und ermöglichen es Ihnen, sich mit allen möglichen Personen zu konzentrieren. So werden nicht nur Kunden einbezogen, sondern auch Zulieferer, Kollegen, Dienstleistungsunternehmen und andere Personen, die mit Ihrem Geschäft zu tun haben.

Aber wie soll das funktionieren? Ein Customer Relationship Management System ist eine zentrale Sammelstelle an der Sie Informationen über Kunden und Interessenten speichern und mit allen Mitarbeitern nutzen können. Die Interaktion mit ihren Kunden können Sie so immer zurückverfolgen. Sämtliche getätigte Anrufe, gesendete Mails, stattgefundene Besprechungen, gehaltene Präsentationen, Beschwerden oder Reklamationen und erhaltene Anfragen oder Aufträge… Die Nachverfolgung ist im Grunde das wichtigste, was ein gut geführtes Unternehmen ausmacht. Der Vorteil: Sie haben einen immer persönlichen Kontakt zu Ihren Kunden und das auf dem aktuellsten Stand, denn Sie haben sämtliche Kontaktdaten für jeden Kunden stets griffbereit. Ein besseres Verständnis zu Ihren Kunden bietet Ihnen letztlich die Möglichkeit neue Kunden durch Bestandskunden zu generieren.

Außerdem steht es Ihnen jederzeit frei Notizen anzulegen, Folgebesprechungen zu planen und die nächsten Schritte zu organisieren. Sie vergessen keine Gelegenheit mehr, neue und bestimmte Vertriebsprojekte abzuschließen oder Accounts von Kunden zu pflegen. Die Grundlegenden Funktionen des CRM Systems:

Erstellung Vertriebsprognosen

Darstellungen von Analysen und Dashboards

Nutzung von Dateien und Inhalten gemeinsam mit allen

Instant Messaging zwischen Mitarbeitern

E-Mail Integration mit Outlook und Gmail

Die Einführung einer CRM Plattform steigert den Vertrieb, die Vertriebsproduktivität und die Prognosegenauigkeit Leads müssen einfach und schnell identifiziert werden können, simple der Datenbank hinzugefügt werden und exakt klassifiziert werden. Personalisierte Unterlagen können schneller erstellt und zugestellt werden, sodass sich unter anderem auch die Reaktionszeit erheblich verringert. Und auch die Vertriebsmitarbeiter müssen von einer CRM Plattform profitieren können. Leads müssen dabei einfach und schnell priorisiert werden können und es muss die Möglichkeit geschaffen werden, sich auf die vielversprechendsten Leads zu konzentrieren.

Die Weiterempfehlungsrate ist nachfolgend ein weiterer wesentlicher Punkt. Sie müssen die Cross-Selling und Up-Selling-Potentiale besser und schneller erkennen können und somit einen besseren Einblick für sich und ihre Kunden schaffen. Nur auf diesem Wege können Umsätze weiter gesteigert werden. Darüber hinaus und dank der genaueren Informationen, können Sie Ihre Servicequalität langfristig verbessern und bestehende Kunden mit dieser Qualität laufend betreuen, wenn nicht gar begeistern. Und wir alle wissen genau, was aus zufriedenen Kunden entsteht. Es wachsen mit hoher Wahrscheinlichkeit Stammkunden heraus, welche langfristig dafür bereit sein werden, mehr für das Produkt oder die Dienstleistung auszugeben.

Erkennen Sie den Verbesserungsbedarf in Ihrer Firma schon? Nein? Dann müssen Sie jetzt handeln. Ein gutes CRM System erfasst Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen in Ihrem Unternehmen und auch darüber hinaus. Sie müssen wissen, was Ihre Kunden über Ihr Unternehmen, über den Service und die Produkte denken und laut aussprechen. Die Gefühlswelt Ihrer Kunden ist enorm wichtig für weiteres Wachstum und eine Beständigkeit. Nur so können Sie Ihr Angebot verbessern, Probleme frühzeitig erkennen und Situationen identifizieren und bewerten. Sie erkennen, wo Nachholbedarf entstanden ist und wissen genau, wann und wo Sie reagieren müssen.