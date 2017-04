Lean Production im Zeitalter von Industrie 4.0 Lean Production Definition und Nachteile

Berichte in Wirtschafts-Publikationen und die Studien großer Berater-Unternehmen zeigten rückblickend übereinstimmend, dass das Leanness-Konzept mehr war, als nur ein Zwischen-Glied in der Kette kurzlebiger Management-Moden. Es war und ist vielmehr die zwingende Antwort auf den Wandel der technischen Möglichkeiten wie auf den Wertewandel in Markt und Gesellschaft. Zur Realisierung der Digitalen Transformation erzielt man nicht mit dem Rotstift durch Streichen, Kürzen und Sparen, ebenso wenig, wie man durch bloßes Kaloriensparen vom Übergewicht zur Gesundheit gelangt. Schematische Spar-Diäten wie "FDH" unterscheiden in ihrem Sparen nicht zwischen Überflüssigem und Notwendigem. Genauso wenig hat die Aussage eines Unternehmens: "Wir haben das Marketing-Budget um 50% gekürzt!" etwas mit „Lean“ zu tun. Es ist FDH!