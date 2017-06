Fitness to go – Riegel, Shakes und Isodrinks

Kostenloser Vortrag mit Verkostung

Im interaktiven Vortrag „Fitness to go“ werden verschiedene Produkte aus dem Sport- und Fitnessbereich vorgestellt, die gemeinsam mit den Teilnehmern bewertet werden. Geklärt wird dabei unter anderem, ob sich der Tagesbedarf an Eiweiß und Energie auch bei intensiver sportlicher Tätigkeit über eine abwechslungsreiche Ernährung decken lässt – oder ob Sportler auf spezielle Shakes und Riegel angewiesen sind.

Probiert werden darf dann natürlich auch, wenn es darum geht, welche Snacks während dem Sport die „schnelle Energie“ liefern und wie sich die Zutaten der Power-Riegel im Vergleich zu gewöhnlichen Getreide- und Fruchtriegeln unterscheiden. Beleuchtet wird auch die große Auswahl an Durstlöschern, denn: Viel Trinken ist beim Sport besonders wichtig. Doch was können Sportlergetränke und Isodrinks im Vergleich zu Mineralwasser und Saftschorlen?