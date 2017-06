Daimler mit sehr gutem Start ins Jahr 2017

Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars: „Hinter uns liegt ein äußerst erfolgreiches Quartal. Vor uns liegt eine Vielzahl an Möglichkeiten für weiteres profitables Wachstum. Wir haben die richtigen Produkte, um diese Chancen zu nutzen - und die Finanzkraft, die notwendigen Investitionen zu stemmen.“ Bodo Uebber, im Vorstand der Daimler AG verantwortlich für Finance & Controlling und Daimler Financial Services: „Wir sind sehr gut ins Jahr gestartet und haben im Automobilgeschäft erneut die Zielrendite übertroffen. Wir sind auch für den Rest des Jahres überaus zuversichtlich, sowohl unsere finanziellen als auch unseren strategischen Ziele zu erreichen.“

Der Daimler-Konzern erzielte im ersten Quartal 2017 ein EBIT von 4.008 Mio. € und konnte damit den Vorjahreswert von 2.148 Mio. € deutlich übertreffen. Das Konzernergebnis verdoppelte sich auf 2.801 (i. V. 1.400) Mio. €. Der Anteil der Aktionäre der Daimler AG am Konzernergebnis stieg auf 2.706 (i. V. 1.353) Mio. €; dies führte zu einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie auf 2,53 (i. V. 1,26) €.

„Hinter uns liegt ein äußerst erfolgreiches Quartal“, sagte Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars. „Vor uns liegt eine Vielzahl an Möglichkeiten für weiteres profitables Wachstum. Wir haben die richtigen Produkte, um diese Chancen zu nutzen - und die Finanzkraft, die notwendigen Investitionen zu stemmen. Das jüngste Beispiel: unsere neue S-Klasse. Daimler bleibt auf der Überholspur.“

Insbesondere Mercedes-Benz Cars konnte das Ergebnis deutlich verbessern. Der Ergebnisanstieg ist vor allem auf die positive Absatz­entwicklung der neuen E-Klasse und der SUV-Modelle zurückzuführen. Das Geschäftsfeld Daimler Trucks verbesserte im Wesentlichen aufgrund des Verkaufs von Immobilien in Japan das Ergebnis deutlich. Auch Mercedes-Benz Vans und Daimler Buses erzielten ein EBIT deutlich über dem Vorjahreswert. Bei Daimler Financial Services führte insbesondere das gestiegene Vertragsvolumen zu einem deutlichen Anstieg des Ergebnisses. Wechselkurseffekte wirkten sich in allen Geschäftsfeldern positiv auf das operative Ergebnis aus.

„Wir sind sehr gut ins Jahr gestartet und haben im Automobilgeschäft erneut die Zielrendite übertroffen“, sagte Bodo Uebber, im Vorstand der Daimler AG verantwortlich für Finance & Controlling und Daimler Financial Services. „Wir sind auch für den Rest des Jahres überaus zuversichtlich, sowohl unsere finanziellen als auch unsere strategischen Ziele zu erreichen. Dabei haben wir stets die politischen und gesamtwirtschaftlichen Herausforde­rungen im Blick und werden weiterhin flexibel und mit Augenmaß agieren.“

Der Daimler-Konzern hat sich im ersten Quartal 2017 erneut zu attraktiven Bedingungen auf den internationalen Geld- und Kapitalmärkten refinanziert. In den ersten drei Monaten 2017 sind Daimler aus der Emission von Anleihen liquide Mittel in Höhe von 6,7 (i. V. 7,3) Mrd. € zugeflossen. Aufgrund der Tilgung von Anleihen flossen 4,8 (i. V. 2,6) Mrd. € ab. Ein wesentlicher Teil des Emissionsvolumens wurde in Form sogenannter Benchmark-Anleihen (Anleihen mit hohem Nominalvolumen) begeben. Anfang Januar emittierte die Daimler Finance North America LLC am US-amerikanischen Kapitalmarkt Anleihen mit drei-, fünf- und zehnjähriger Laufzeit mit einem Gesamtvolumen von 3,0 Mrd. US-$. Im Februar begab die Daimler AG im Euromarkt eine achtjährige Anleihe von 1,25 Mrd. €. Darüber hinaus wurden diverse weitere kleinere Begebungen in verschiedenen Ländern vorgenommen. So wurde unter anderem im März eine einjährige Anleihe mit einem Volumen von 3,0 Mrd. RMB im chinesischen Kapitalmarkt durch die Daimler AG begeben.

Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts belief sich im Berichtsquartal auf 1,9 (i. V. 0,3) Mrd. €. Dieser Anstieg war insbesondere auf den positiven Geschäftsverlauf sowie auf die Entwicklung des Working Capital zurück­zuführen. Darin enthalten sind der Erlös aus dem Verkauf von Immobilien am Standort Kawasaki in Japan in Höhe von 0,3 Mrd. € sowie saisonal höhere Lieferantenverbindlichkeiten.

Zum Ende des ersten Quartals 2017 waren im Daimler-Konzern weltweit 285.810 (Jahresende 2016: 282.488; Ende März 2016: 285.992) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Davon waren 171.084 (Jahresende 2016: 170.034) in Deutschland tätig; 22.728 (Jahresende 2016: 21.857) waren es in den USA. Bei den konsolidierten Tochter­gesellschaften in China waren zum Ende des ersten Quartals 3.782 (Jahresende 2016: 3.696) Beschäftigte tätig.

Der Absatz von Mercedes-Benz Cars stieg im ersten Quartal 2017 um 14% auf 568.100 Einheiten und damit auf einen Spitzenwert in einem ersten Quartal. Die Pkw-Sparte konnte somit im zurückliegenden Quartal wiederholt Bestwerte erreichen: Höchstwerte in den ersten drei Monaten eines Jahres wurden in Europa (+ 8%), China (+43%), Kanada (+17%) und Mexiko (+18%) erzielt. Mit zweistelligen Wachstum und Verkaufsrekorden trugen unter anderem Großbritannien (+13%), Belgien (+13%) und Schweden (+13%) zum Erfolg in Europa bei. Auf dem deutschen Markt verzeichnete das Unternehmen ein Plus von 6%. In den USA erzielte die Pkw-Sparte ebenfalls eine Absatzsteigerung (+2%).

Der Umsatz nahm um 14% auf 22,7 Mrd. € zu. Im Berichtsquartal lag das EBIT des Geschäftsfelds mit 2.234 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert von 1.395 Mio. €. Die Umsatzrendite belief sich auf 9,8 (i. V. 7,0)%. Die sehr positive Absatzentwicklung der neuen E-Klasse und der SUV-Modelle hatten einen maßgeblichen Einfluss auf den Ergebnisanstieg im ersten Quartal 2017. Eine günstige Wechselkursentwicklung sowie nicht zahlungswirksame Erträge im Rahmen der Beteiligung von neuen Investoren am digitalen Kartendienst HERE in Höhe von 183 Mio. € beeinflussten das EBIT zusätzlich positiv. Gegenläufige Effekte entstanden durch Vorleistungen für neue Technologien und Fahrzeuge.

Der Absatz von Daimler Trucks lag im ersten Quartal mit 94.000 Einheiten um 11% unter dem Vorjahreswert. Der Absatz stieg sowohl in der Region EU30 (Europäische Union, Schweiz und Norwegen; Q1 2017: 17.400 Einheiten; +12%) als auch in Deutschland (Q1 2017: 6.500 Einheiten; +17%) über den Vorjahreswert. In der Türkei sank der Absatz in einem sehr schwachen Marktumfeld auf 1.300 (i. V. 1.800) Fahrzeuge. In der NAFTA-Region wirkte sich der Marktrückgang im Segment schwerer Lkw auf die Verkäufe aus, die mit 32.900 (i. V. 40.400) Einheiten deutlich unter dem Vorjahreswert lagen. In Lateinamerika konnte Daimler Trucks mit 6.300 (i. V. 6.000) Fahrzeugen den Absatz steigern: Während sich die Verkäufe in Brasilien aufgrund der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Lage mit 2.400 Einheiten (-15%) rückläufig entwickelten, stieg der Absatz in Argentinien deutlich (+114%). In Asien blieben die Verkäufe hinter dem Vorjahresniveau zurück. Im Nahen und Mittleren Osten sank der Absatz um 30%, in Indonesien um 2%, in Japan um 6% und in Indien um 7%. Das Joint Venture BFDA in China erzielte mit den Auman Trucks hingegen einen deutlichen Absatzzuwachs auf 26.400 Fahrzeuge (+54%).

Der Umsatz des Geschäftsfelds erreichte 7,9 (i. V. 8,2) Mrd. €. Das EBIT lag mit 668 Mio. € über dem Vorjahreswert von 516 Mio. €. Die Umsatzrendite betrug 8,4 (i. V. 6,3)%. Dabei wirkte sich vor allem der Verkauf von Immobilien durch Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) am Standort Kawasaki in Japan mit 267 Mio. € positiv auf das EBIT aus. Die Realisierung von Effizienzverbesserungen und Wechselkurseffekte lieferten ebenfalls einen positiven Ergebnisbeitrag. Ergebnisbelastend wirkte sich insbesondere die rückläufige Absatzentwicklung in der NAFTA-Region aus.

Mercedes-Benz Vans steigerte seinen Absatz um 13% auf einen Bestwert von 86.800 Einheiten in einem ersten Quartal. In seiner Kernregion EU30 erzielte das Geschäftsfeld einen Absatzzuwachs um 12%. Starke Zuwächse wurden in Großbritannien (+21%), Spanien (+26%), Belgien (+30%) und Italien (+34%) verzeichnet. Im wichtigen deutschen Markt erreichte die Transporter-Sparte mit 21.000 Einheiten einen Spitzenwert (+9%). In der NAFTA-Region ging der Absatz hingegen um 17% zurück. In Lateinamerika wurde ein deutlicher Zuwachs (+56%) erzielt; dazu trug auch die deutliche Markterholung in Argentinien bei. Darüber hinaus wurde die Position in China weiter verbessert: Der Absatz hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu verdreifacht.

Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahresquartal um 6% auf 3,0 Mrd. €. Das Geschäftsfeld erwirtschaftete mit 357 Mio. € im ersten Quartal 2017 ein EBIT deutlich über dem Vorjahreswert von 301 Mio. €. Die Umsatzrendite betrug 11,9% gegenüber 10,7% im Vorjahr. Das EBIT war von einer sehr positiven Absatzentwicklung, insbesondere in Europa, China und Südamerika, geprägt. Darüber hinaus wirkte die Wechselkurs­entwicklung positiv im Ergebnis. Gegenläufig entstanden höhere Aufwendungen durch Vorleistungen für neue Technologien und Fahrzeuge.

Der Absatz von Daimler Buses stieg in den ersten drei Monaten 2017 um 12% auf 5.400 Einheiten. In der Region EU30 hat das Geschäftsfeld 1.400 Komplettbusse und Fahrgestelle der Marken Mercedes-Benz und Setra abgesetzt (-11%). Im Heimatmarkt Deutschland konnte der Absatz bei weiterhin unangefochtener Marktführerschaft um 6% verbessert werden. In der Türkei blieb der Absatz aufgrund der aktuell schwierigen Situation mit 90 (i. V. 160) Einheiten deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. In Lateinamerika (ohne Mexiko) steigerte Daimler Buses dagegen den Absatz um 11% auf 2.400 Fahrgestelle, obwohl die Marktsituation in Brasilien anhaltend schwierig war. In Mexiko wurden 36% mehr Einheiten als im Vorjahresquartal abgesetzt. Positive Impulse kamen auch aus Asien: Insgesamt wurden dort 500 (i. V. 200) Einheiten abgesetzt mit einer Verdreifachung in Indien (Q1 2017: 190; Q1 2016: 60 Einheiten) und einer Verdoppelung auf 250 Einheiten in Indonesien.

Der Umsatz lag mit 0,9 (i. V. 0,8) Mrd. € absatzbedingt deutlich über dem Vorjahresniveau. Auch das EBIT von Daimler Buses lag mit 65 Mio. € im ersten Quartal deutlich über dem Vorjahreswert von 39 Mio. €; die Umsatzrendite belief sich auf 7,2% (i. V. 4,7%). Neben einem verbesserten Strukturmix in Europa wirkten sich Wechselkurseffekte positiv auf das Ergebnis aus. Die Ergebnisbelastung aus dem Absatzrückgang in der Türkei konnte somit mehr als ausgeglichen werden.

Das Neugeschäft von Daimler Financial Services verzeichnete auch im ersten Quartal 2017 einen Zuwachs: Weltweit wurden rund 447.000 neue Leasing- und Finanzierungsverträge im Wert von 16,8 Mrd. € abgeschlossen – ein Anstieg um 23% zum Vorjahreszeitraum. Das Vertragsvolumen erreichte Ende März 135,0 Mrd. € und lag damit leicht über dem Niveau des Jahresendes 2016. Wechselkursbereinigt wuchs das Vertragsvolumen um 2%. Im Versicherungsgeschäft konnten 468.000 Verträge und damit 21% mehr als im ersten Quartal 2016 vermittelt werden. Bei den Mobilitäts­dienstleistungen baute car2go die Marktführerschaft im Carsharing weiter aus und verzeichnete zum Ende des ersten Quartals rund 2,3 Mio. Kunden weltweit.

Das EBIT des Geschäftsfelds übertraf im Berichtsquartal mit 524 Mio. € das Vorjahresergebnis von 432 Mio. € deutlich. Ursache für die positive Entwicklung war insbesondere das gestiegene Vertragsvolumen bei einem unverändert niedrigen Niveau der Risikokosten.

Die Überleitung der operativen Ergebnisse der Geschäftsfelder auf das EBIT des Konzerns umfasst die zentral verantworteten Sachverhalte sowie Ergebniseffekte aus der Eliminierung konzerninterner Transaktionen zwischen den Geschäftsfeldern. Aus den zentral verantworteten Sachverhalten wurden im ersten Quartal 2017 Erträge von 169 (i. V. Aufwand von 519) Mio. € erzielt. Dabei wirkte sich im ersten Quartal 2017 insbesondere die Wertaufholung des At-equity-Buchwerts der BAIC Motor von 240 Mio. € positiv aus. Das Vorjahr war durch Aufwendungen aus der Wertminderung des At-equity-Buchwerts der BAIC Motor von 244 Mio. € und Verluste aus Währungsgeschäften von 222 Mio. €, die nicht dem operativen Geschäft zuzuordnen waren, belastet. Aus der Eliminierung konzerninterner Transaktionen ergab sich im ersten Quartal 2017 ein Aufwand von 9 (i. V. 16) Mio. €.

Die in der Tabelle auf Seite 13 berichteten Einzeleffekte haben das EBIT im ersten Quartal 2017 und 2016 beeinflusst.