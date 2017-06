Der Dachs die Kraft-Wärme-Kopplung für Hotels

Die seit einigen Jahren konstant steigenden Energiekosten stellen die Inhaber energiehungriger Betriebe wie Hotels vor neue Herausforderungen. So sind die Kosten für Elektrizität und Heizung längst zu einem entscheidenden Posten in der Kalkulation geworden. Der Dachs sorgt jedoch immer öfter dafür, dass Hotelinhaber sich auf das Wesentliche konzentrieren können: das Wohl ihrer Gäste. Die Eigenschaften, die den Dachs besonders für den Einsatz in der Hotellerie qualifizieren, liegen auf der Hand.

Der Dachs – Strom und Heizung in einem Schritt Ist der Dachs eine Heizung, die nebenbei Elektrizität erzeugt, oder ein Stromerzeuger, der die Abwärme für die Heizung nutzt? Diese Frage lässt sich nur in Abhängigkeit vom Anwendungsfall beantworten. Möglich macht dies das Konzept der Kraft-Wärme-Kopplung. Herkömmliche Heizungen verbrennen die Primärenergieträger Gas oder Öl und nutzen die resultierende thermische Energie in Form von Heizwärme und Brauchwasser. Dabei bleibt jedoch ein beträchtlicher Anteil der Energie ungenutzt. Der Dachs dagegen nutzt den Energieträgerin einem laufruhigen Motor, der einen Hochleistungsgenerator antreibt. Bei der Erzeugung von Elektrizität entstehen unvermeidlich Wärme. Diese wird gezielt zur Erwärmung von Wasser genutzt, das in den Heizkreislauf oder die Wasserversorgung eingespeist wird. Die Wirkungsgradverluste sind quasi bei Null. Selbst unter den BHKW weist der Dachs eine einzigartig hohe Energieeffizienz auf und bringt dem Hotel Bestnoten im Energieausweis ein.

Der Dachs einfach beim Heizen Strom erzeugen, wie es der Hotelbetrieb erfordert. Hotels sind Objekte mit sehr komplexen Abläufen, die präzise synchronisiert werden müssen, damit der Gast einen rundum gelungenen Aufenthalt verlebt. Die ständige und ausreichende Versorgung mit Elektrizität, Heizwärme und Warmwasser ist dabei unverzichtbar. Die elektrischen Verbraucher von Hotels sind jedoch zahlreich. Zur Beleuchtung als Grundlast kommen die Wäscherei, Küche und Klimatisierung, die für Spitzenlasten sorgen. Gleichzeitig müssen Zimmer, Wellnessbereich, Büros und Restaurant zuverlässig auf Wohlfühltemperatur geheizt sein. Ein Blick auf die Stromrechnung zeigt, dass sich Energieversorger die Befriedigung eines solchen Bedarfsmusters gut bezahlen lassen. Ein hoher Verbrauch an Strom und Heizwärme verliert durch den Dachs deutlich an Schrecken. Der Dachs erzeugt Wärme und Elektrizität in einem Schritt direkt am Verbrauchsort und reduziert so neben den Kosten und Umweltauswirkungen auch die Abhängigkeit von den großen Energieversorgern. Damit erhalten Hotels mehr Kontrolle über die Wirtschaftlichkeit des Betriebes und gestalten aktiv die Energiewende mit.

Der Dachs als Herzstück eines modernen Energiekonzeptes. Der Dachs ist bestens geeignet, um eine tragende Rolle bei der Neukonzeptionierung der Energie- und Wärmeversorgung zu übernehmen. Dank der kompakten Maße lässt sich der Dachs einfach im Heizungsraum installieren. Das Hotel erhält also ein besonders flexibles Konzept mit genügend Leistungsreserven, wobei die konkurrenzlos hohe Energieeffizienz des Dachs stets optimal genutzt wird. Ergeben sich beim Dachs temporäre Überkapazitäten, so kann der Strom gegen eine Vergütung in das Netz rückgespeist werden. Positiv auf diese Einnahmequelle wirken sich die vom Gesetzgeber vorgesehen Vergünstigungen in Form des Entfalls des Netzentgeltes und des KWK-Bonus aus. Doch mit dem Dachs holt sich ein Hotel nicht nur eine beeindruckende Ingenieursleistung ins Haus. Zu der Investition in einen Dachs gehört stets auch die Erstellung eines Konzepts zur optimalen Integration in die bestehende Infrastruktur sowie eines Finanzierungskonzepts. Die SenerTec Center beraten interessierte Hotelinhaber zu den Leasingoptionen und allen weiteren Optionen zu Finanzierung und Förderung. Ein Vollwartungsvertrag nimmt dem Hotelinhaber jegliche Sorge über den langfristig erfolgreichen Betrieb des Dachs. Seitens der Politik wird die KWK (Kraft-Wärme-Kopplung) neben erneuerbarer Wind- und Sonnenenergie als wichtiger Baustein im Energiekonzept der Zukunft gesehen. Der Dachs als Primus unter den Blockheizkraftwerken ist damit das Herzstück eines modernen Energiekonzepts und macht Hotels fit für die Zukunft.

Rundum-Service und Expertenberatung durch SenerTec. All diese Eigenschaften sorgen dafür, dass der Dachs sich in Hotelbetrieben in kürzester Zeit amortisiert. Dabei ist dank der Leasingoption keine hohe Anfangsinvestition erforderlich, sondern der Dachs bezahlt sich im Betrieb sozusagen selbst. Zusätzlich gesteigert wird seine Attraktivität durch die staatliche Förderung in Form von Energiesteuerbefreiung, KfW-Darlehen und KWK-Förderung. Dabei ersparen Dachs Besitzer der Umwelt jedes Jahr hunderttausende Tonnen CO2. Auch sonst ist der Dachs eine nachhaltige Investition, denn die Wartung durch Fachbetriebe garantiert zuverlässige Funktion und Werterhalt. Bereits über 35.000 Kunden haben die Vorzüge der nahtlosen Betreuung durch die SenerTec Center und kompetente Betriebe vor Ort genutzt. Sie haben Ihre Entscheidung offenbar nicht bereut, denn der Dachs ist die einzige "Heizung" mit eigenem Fanclub. Doch die Effekte eines solch nachhaltigen Konzeptes für die Versorgung mit Elektrizität und Wärme erschöpfen sich nicht in der gesteigerten Wirtschaftlichkeit. Denn vor allem Hotels in naturnaher Lage vermarkten dieses Naturerlebnis mit. Hotelinhaber, die ihren Gästen ein auf ganzer Linie konsequentes Konzept präsentieren möchten, stellen mit dem Dachs die richtigen Weichen für eine den Erhalt ihrer Geschäftsgrundlage.