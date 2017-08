Burnout vs. Niederrheinkur

Für das Volksleiden Burnout gibt es keine Standarddiagnose. Das Krankheitsbild ist diffus, die Symptome sind vielschichtig: Manche bekommen einen Hörsturz, Drehschwindel, Schlafstörungen. Andere leiden unter Angstzuständen, Herzbeschwerden, kippen einfach um. Nicht selten verbirgt sich dahinter eine handfeste Depression. Interessant ist, dass dieses Konstrukt nicht etwas vor 10 Jahren zum ersten Mal benannt wurde, sondern bereits in den frühen 70ern von verschiedenen Forschern untersucht wurde. Burnout betrifft mittlerweile viele Menschen in Deutschland. Nach Feierabend noch länger im Büro zu bleiben, scheint in Deutschland immer mehr die Norm statt die Ausnahme zu sein. Der Druck auf deutsche Angestellten steigt, und damit auch die Zahl psychischer Erkrankungen, wie Burnout und Depressionen. Leistungsdruck, zu wenig Personal und Kostensenkung im Betrieb setzen viele Arbeitnehmer unter psychischen Stress. Schichtarbeit, zu lange Arbeitszeiten und ausbleibende Pausen können krankmachen und zu Burnout führen. Mehr Handlungs- und Entscheidungsspielraum, sowie vielfältige und vollständig machbare Aufgaben fördern die Gesundheit des Arbeitnehmers. Andernfalls leiden Wohlbefinden und Motivation. Hinzu kommt, die betroffenen Patienten fallen immer länger aus. Krank ist krank. Dabei ist es ganz egal, ob eine seelische Erkrankung oder ein Schnupfen schuld daran ist, dass die Arbeit vorübergehend nicht erledigt werden kann. Doch wird eine Krankschreibung wegen Burnout und anderer Erkrankung in der Firma eingereicht, sorgen sich viele Patienten nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern auch um ihren Job. Denn die Diagnose Burnout bedeutet häufig lange Fehlzeiten.

Da sprechen die Behandlungsdaten der Krankenkassen eine ganz deutliche Sprache. Angefangen bei den regionalen Unterschieden. So werden Burnout und Depressionen in Süddeutschland vor allem in Bayern und Baden-Württemberg häufiger diagnostiziert als im Norden oder Osten Deutschlands. In Großstädten wie Berlin, Hamburg und München werden deutlich mehr seelische Krankheiten diagnostiziert als in ländlichen Gegenden. Im immer noch mit dem Verlust seiner alten Industriestrukturen kämpfenden Nordrhein-Westfalen ist die Anzahl der Depressionserkrankungen ähnlich hoch wie in Bayern. Zugleich liegt das Land aber auch beim Thema Burnout an fünfter Stelle.

Der Ursprung für ihren Burn-out, so legen es die Erzählungen von Betroffenen nahe, liegt häufig in einem Gefühl der Hilflosigkeit oder Überforderung. Dabei ist es nicht die Situation an sich, die zu Stress führt, sondern unsere subjektive Bewertung dieser. Wie man jemanden oder eine Situation einschätze, ist darauf zurückzuführen, welche bewussten und unbewussten Erfahrungen man in einem Leben gemacht habe. Diese inneren Realitäten prägen den Blick auf unsere Umwelt. Entscheidend für die Prävention sei es daher, sich in Situationen der Hilflosigkeit zu fragen, warum dieses Gefühl entsteht, ob man es ertragen oder lösen kann. Um nicht später Burnout oder eine andere seelische Erkrankung zu bekommen

Eine gute Selbsteinschätzung kann dabei helfen. Das ist ein zentraler Aspekt für unsere Gesundheit. Nahezu alle Burn-out Betroffenen, hatten die Beziehung zu sich selbst verloren oder nie besessen. Viele versuchten stattdessen, einem Idealbild zu entsprechen, das ihnen in der Kindheit vorgelebt oder von ihnen erwartet wurde. Wer aus Furcht vor Liebes- oder Vertrauensentzug nie die Fähigkeit zur Selbstabgrenzung entwickelt hat, wird sich auch im Erwachsenenalter schwer damit tun. Es ist deshalb wichtig zu erkennen, ob die Prägung, die in man im Elternhaus erhalten hat, mit dem übereinstimmt, was unserem Wesen und unserer Identität entspricht. Ist das so nicht der Fall, arbeitet man permanent gegen sich an, unterdrückt die eigenen Bedürfnisse und verliert sich häufig in einem grenzenlosen Perfektionsanspruch und die Burnouts sind vorprogrammiert. Wer so lebt, braucht dafür viel Energie. Kommt ein Problem von außen in Form von Zeitdruck oder Überforderung hinzu, bringt man auf Dauer nicht genug Kraft und Aufmerksamkeit auf, um dieses Problem zu lösen. Daher ist es wichtig Präventionsmöglichkeiten für Burnouts, damit sie eine stabile Identität bekommen. Probleme nicht kompensieren, Konflikte austragen

Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Da Menschen mit dem Gefühl der Hilflosigkeit bei einem späteren Burn-out oft nicht den Impuls einer Klärung, sondern den Impuls nach Kompensation auslösten. Statt sich also Unterstützung zu suchen oder den Auftrag abzulehnen, stürzten sich die Betroffenen in noch mehr Arbeit oder trieben exzessiv Sport, um die Überforderung zu verdrängen. Wer gesund bleiben will, muss aber Nein sagen und Konflikte austragen können. Regelmäßige Auszeiten einplanen

Unzählige Beratungsangebote und Bücher wollen den Weg zu einem ausgeglichenen Leben erleichtern. Autogenes Training und gesunde Ernährung gehören ebenso dazu wie das Erlernen der Fähigkeiten, Nein zu sagen, das Optimum statt das Maximum anzustreben und sich realistische Ziele zu setzen. Auch wenn es bei so vielen guten Tipps schwerfallen kann, das individuell passende Rezept zu finden, in einem sind sich viele Heilpraktiker, Berater und Forscher einig: Mindestens ein Tag in der Woche sollte arbeitsfrei sein!