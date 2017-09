Burnout Symptome - Und jetzt?

Kommen Ihnen die folgenden Aussagen irgendwie bekannt vor?

Haben Sie sich in vielen der Punkte wiedergefunden? Dann steuern Sie vermutlich in großen Schritten auf ein Burnout zu – und Sie sollten schnell handeln!

Und so kam es wie es kommen musste – Diagnose Burnout-Syndrom mit einer mittelschweren bis schweren Depression. Bumms! All das führte zu einem krankheitsbedingten Ausfall von letztendlich ca. einem Jahr, begleitet von einer intensiven Psychotherapie, in der ich erst mühsam lernen musste, mich und meine Bedürfnisse wahrzunehmen und zu achten. Nach und nach habe ich in meinem langen Genesungsprozess gelernt, die Ursachen für mein Burnout sowie meine Stärken, Werte und Ziele zu entdecken und für mich zu nutzen. Und mit meiner Gesundung habe ich mich infolgedessen dazu entschieden, mein Leben radikal zu ändern und von nun an selbstbestimmt und entspannter zu gestalten – und habe mich selbständig gemacht (Oktober 2011).