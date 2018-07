JOYSCAPE-basierte Fahrhebel für Nutzfahrzeuge

Der finnische Traktorhersteller VALTRA hat bei den neuen Schlepper-Modellen der S und T-Serie ein vollständig individualisierbares Bedienkonzept eingeführt. Bediener können dabei über einen Touchscreen sämtliche Fahrzeugfunktionen bedarfsorientiert konfigurieren, die jeweils gewünschten Leistungsbereiche und Umdrehungszahlen per Touch definieren und die Steuerung den bevorzugten Bedienelementen zuordnen. So lässt sich u.a. auch die Hydraulik einschließlich aller Ventile, Hubwerke und des Frontladers frei einstellbar mit jedem Bedienelement steuern. Die „SmartTouch-Armlehne“, die in enger Zusammenarbeit mit RAFI entstand und von dem Unternehmen mit Ausnahme des Touchscreens vollständig gefertigt wird, vereint einen neuartigen Multifunktions-Fahrhebel mit programmierbaren Funktionstasten, ein Drucktasterfeld, die Hydraulikbedienung sowie die Hubwerk- und Zapfwellensteuerung. Die Bedienlösung wurde 2017 für ihre Ergonomie mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Der auf JOYSCAPE basierende, leichtgängige Fahrhebel dient zugleich als multifunktionale Bedienheit, die sich über den Touchscreen mit den gewünschten Fahr- bzw. Werkzeugfunktionen belegen lassen. Das Bedienfeld des Fahrhebels ist so angeordnet, dass sich mit natürlich aufliegender Daumenposition alle Komponenten erreichen lassen. Dazu zählen zwei lineare Daumen-Joysticks zur proportionalen Hydrauliksteuerung, drei frei programmierbare Funktionstasten, denen über den Touchscreen beliebige Traktorfunktionen oder -vorgänge (z.B. das U-Pilot-Vorwendemanagement) zugewiesen werden können, sowie zwei Taster zum stufenlosen Heben und Senken des Werkzeugs. Ein weiterer Taster ermöglicht es dem Fahrer, den Traktor nur mit dem Daumen vor und zurück zu bewegen. Durch den großzügig bemessenen Platz zwischen den Tasten des Bedienfelds kann der Bediener seine Hand ausruhen, ohne den Daumen auf den Knöpfen halten zu müssen. Dabei bietet die eingespritzte, weiche Gummierung mit Honey-Stick-Effekt auf der Fahrhebel-Oberseite der Hand auch in unebenem Gelände eine bequeme Auflage mit sicherem Halt. Der Fahrhebel gewährleistet eine Anschlagfestigkeit von 110 Nm in x- und y-Richtung und entspricht dem Performancelevel AgPL-C.

Bild 4: VALTRA SmartTouch-Armlehne mit dem innovativen Multifunktions-Fahrhebel (Bildquelle: VALTRA)