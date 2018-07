Kabelmanagement: Neue flexible Lösungen für den Schaltschrank

KDS-Lösungen setzen statt unterschiedlicher Gehäusedurchbrüche nur eine Öffnung mit Standardabmessungen voraus (rechteckig für KDS-CLICK und KDS-FP, metrisch für KDS-KV), auf deren Außenseite der einteilige KDSClick- bzw. KDS-FP-Kunststoffrahmen aufgeschraubt bzw. die zweiteilige KDS-KV eingeschraubt wird. Die eingeschäumte Dichtung garantiert auf lackierten und rauen Oberflächen die Abdichtung mit IP 66. Die gewünschte Dimensionierung der Rahmenöffnungen erfolgt durch einfaches Einklicken von Inlays, die als Trennwände, T-Stücke oder in Kreuz- und Doppelkreuzform zur Verfügung ste-hen. Nachdem die konfektionierten oder unkonfektionierten Leiterenden durch die Rahmenöffnungen geschoben wurden, werden sie mit den passenden, seit-lich geschlitzten Dichtelementen ummantelt und diese vom Schaltschrankinne-ren fest in die Rahmenöffnungen gepresst. Durch ihre konische Verjüngung lassen sich die Dichtelemente ohne große Kraft fest in die Rahmenöffnun-gen/Inlays einpressen. Dabei dichten sie Zwischenräume zur Leitung zuverläs-sig nach IP66 ab und sorgen auf der äußeren Gehäuseseite für eine Zugentlas-tung. Da sich die Dichtelemente ebenso leicht wieder herausdrücken lassen, können jederzeit auch einzelne Neu- oder Nachverkabelungen durchgeführt werden, ohne den Rahmen demontieren zu müssen.

Bild 1: Die neue Flanschplatte KDS-FP zur einfachen werkzeuglosen Konfiguration von bis zu 30 Leiter- und Schlauch-Durchlässen.