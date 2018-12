Teamentwicklung gestalten: Einblick in die Chancen

ngo: Frau Wendler, wenn Sie sich eine Führungskraft oder Unternehmer vorstellen, der sich hinter dem Begriff Teamentwicklung nichts vorstellen kann. Was würden Sie ihm sagen, um ihm Teamentwicklung ganz allgemein zu erläutern?

Zuerst würde ich auf den Unterschied zwischen, meist bekannten, Workshops und Teamentwicklung eingehen. Workshops haben ein definiertes Thema und damit verbunden ein Ziel, welches durch den Workshop erreicht werden soll. Teamentwicklung hat das ebenfalls, jedoch gibt es über diese Ebene des „WAS“ noch die Ebene des „WIE“. „WIE“ soll hier heißen, dass es auch um den Umgang miteinander, gemeinsame Ziele, Wünsche und Erwartungen geht. Die weichen – menschlichen - Faktoren sind elementarer Teil, dass das Team gestärkter und klarer, damit auch produktiver, in den Alltag zurückkehrt.

Bei Teamentwicklungen geht es häufig auch darum „mal raus zu kommen“. Der Ausstieg aus dem Hamsterrad von übervollen Schreibtischen und sich jagenden Terminen ist immer wieder eine Verschnaufpause, um sich mit sich, seinen Kollegen und dem eigenen Arbeiten zu beschäftigen. Im hektischen Tagesgeschäft ist das in der Regel kaum möglich.

Das kommt immer auf das Thema und Ziel für die Veranstaltung an. Zusätzlich hat die Vorgeschichte und aktuelle Ausgangslage Einfluss auf das Vorgehen und die Methodenauswahl . Ist das anvisierte Ziel „gestärkte Vertrauensbasis“ ist für ein junges Team gegenseitiges Kennenlernen inklusive der jeweiligen Stärken und Schwächen sicherlich ein wertvoller Teil des Vorgehens. Für ein etabliertes Team ist vielleicht eine Änderung in der Arbeitsweise, von Einzelverantwortlichen zu Teamaufträgen, ein sinnvoller Schritt oder das Klären von Konflikten.

ngo: Was passiert dann konkret in einer Teamentwicklung?

ngo: Wie kann ich mir den Ablauf einer Teamentwicklung z.B. für ein junges Team vorstellen?

Für ein junges Team zum Kennenlernen und Vertrauen aufbauen wäre zu Beginn einen kreative / ungewöhnliche Kennenlernrunde mit viel Spaß mit Sicherheit ein Eisbrecher. Dann eine Einheit, die einen Blick in die (beruflichen) Erfahrungen und Stationen wirft. Wertvoll ist in der Regel auch ein Ausflug in ein Persönlichkeitsmodell, mit dem sich z.B. auch Kommunikations- und Konfliktverhalten sehr gut erklären lässt. An Hand dieses Modells kann das Team sehr schön einen Abgleich von Selbst- und Fremdbild machen. Abschließend ist eine Feedbackrunde in geschütztem Rahmen eine schöne Abrundung. Wie genau, der Ablauf und die Methoden ausgewählt werden, hängt auch hier von den Gegebenheiten und der Vorgeschichte des Teams ab.

ngo: Wenn sich ein Verantwortlicher entscheidet eine Teamentwicklung zu beauftragen, worauf sollte er bei der Auswahl des Teamentwicklers achten?

Ein Auswahlkriterium ist hier, wie auch an anderer Stelle, die Erfahrung und Qualifizierung. Es muss dabei nicht immer eine explizite Ausbildung zum Teamentwickler sein. Qualifizierungen mit systemischem Hintergrund oder auch NLP sind für die Arbeit mit Teams eine gute Basis, wenn Sie mit praktischer Erfahrung gepaart sind.