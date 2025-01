Was ist das schon wieder? Compound Annual Growth Rate (CAGR) Am 18. Januar 2001 veröffentlicht.

Die Compound Annual Growth Rate (CAGR) ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Messung von langfristigem Wachstum. Sie wird verwendet, um das durchschnittliche jährliche Wachstum über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu berechnen und ist besonders nützlich in der Finanzwelt, bei der Unternehmensbewertung, für Investoren sowie in der Marktforschung. Doch wie wird CAGR berechnet? Wo wird sie angewendet, und was sind ihre Vor- und Nachteile? In diesem Artikel beantworten wir diese Fragen und bieten eine tiefgehende Analyse von CAGR sowie ihrer praktischen Nutzung in verschiedenen Szenarien. Neben der theoretischen Erklärung werden wir auch konkrete Beispiele und Berechnungen durchgehen, die dir helfen, CAGR in deiner eigenen Analyse oder Investitionsstrategie zu verwenden. Wir gehen auf die häufigsten Fragen ein und klären, wann und warum CAGR die bessere Wahl gegenüber anderen Wachstumskennzahlen ist.