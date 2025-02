Die 14 besten kostenlosen Bildbearbeitungsprogramme 2025 – Alternativen zu Photoshop

Die 14 besten kostenlosen Bildbearbeitungsprogramme Hier findest du unsere Auswahl der 14 besten kostenlosen Programme zur Bildbearbeitung, mit denen du deine Fotos optimal und einfach bearbeiten wirst.

Fotoworks XL - Das einfache kostenlose Bildbearbeitungsprogramm mit Serienbearbeitung von Bildern Kostenlose Version: Die kostenlose Version macht einem Vermerk in die Bilder. Vollversion für 24,95 € einmalige kosten. Betriebssystem: Alle Windows Versionen Hauptfunktionen • Fotocollagen aus mehreren Bildern, Symbolen und Texten • Fotomontagen durch einfügen von Objekten oder Personen in ein anderes Bild • Störende Elemente oder Objekte aus Bildern entfernen • Hintergrund entfernen oder austauschen • Bildverbesserungen mit nur einem Klick • Große Auswahl an künstlerischen Effekten, Farbfiltern und Texturen • Hinzufügen von Wasserzeichen zu Bildern • Mehrere Bilder gleichzeitig bearbeiten und Zeit sparen • Druckstudio mit vielen Druckmöglichkeiten für Fotopräsentation • Freistell- und Zuschneide Funktion • Zeichen- und Malwerkzeuge - Individuelle Gestaltung mit Pinseln, Linien und Formen • Vignettierung und Lichteffekte Bildbearbeitungsprogramm Abbildung: Fotoworks XL FotoWorks XL ist das ideale Bildbearbeitungsprogramm um Bilder schnell und professionell zu bearbeiten. Ohne lange Einlernzeit sofort anfangen, denn die intuitive Programmoberfläche sorgt dafür, dass alle Funktionen leicht zu finden und zu nutzen sind. Die klar strukturierten Menüs sind verständlich aufgebaut, sodass auch Anfänger ohne Fachwissen ihre Fotos optimieren und gestalten. Mit vielen Fotofiltern und Effekten lassen sich Bilder individuell für soziale Medien, private Erinnerungen oder kreative Fotoprojekte anpassen. Von Farbkorrekturen über Weichzeichner bis hin zu künstlerischen Effekten hat FotoWorks XL zahlreiche Features, um Fotos aufzuwerten. Zudem erleichtert die geführte Bedienung den gesamten Bearbeitungsprozess, sodass man sich ganz auf seine Ideen konzentrieren wird, ohne komplizierte Einstellungen vornehmen zu müssen. Ein weiterer Pluspunkt ist die deutschsprachige Unterstützung, die bei Fragen oder technischen Anliegen kompetent weiterhilft. Als Produkt eines deutschen Herstellers hat FotoWorks XL nicht nur eine verständliche Software, sondern auch einen verlässlichen Support. Dieses Bildbearbeitungsprogramm macht es leicht, professionelle Ergebnisse zu erzielen, wie schnelle Korrekturen oder umfangreiche Bearbeitungen.

Vorteile Keine Einarbeitung notwendig

Selbsterklärend durch geführte Bedienung

Klar strukturierte Programmoberfläche

Alle Menüelement im Klartext

Viele Fotofilter und Fotoeffekte

Deutschsprachiger Support, deutscher Hersteller

Nachteile Nur für Windows geeignet

PhotoPioneer - Das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm für Hobbyfotografen Gratis-Version: Die kostenlose Variante von PhotoPioneer fügt einen Wasserzeichen-Hinweis in die bearbeiteten Bilder ein. Vollversion für einmalige Zahlung von 84,99 € für uneingeschränkte Nutzung. Betriebssystem: Kompatibel mit allen Windows-Versionen. Hauptfunktionen • Stapelverarbeitung für alle Bilder aus einem Ordner gleichzeitig bearbeiten • Objekte oder Personen mit Green-Screen in ein anderes Foto einfügen • Hintergrund eines Bildes ersetzen • Mehrere Bilder, Texte und Symbole zu einer Bildkomposition zusammenfügen • Viele kreative Farbfiltern und Spezialeffekten • Störende Objekte oder Makel aus Bildern beseitigen • Logos oder Text als Schutz oder Signatur auf Bildern platzieren • Breite Effekt- und Filterpalette • Verschiedene Druckoptionen um Bilder direkt zu drucken • Bilder automatisch verbessern mit der Ein-Klick-Optimierung Bildbearbeitungsprogramm Abbildung: PhotoPioneer Mit PhotoPioneer lassen sich Bilder im Handumdrehen bearbeiten, optimieren, umgestalten oder verbessern. Das Bildbearbeitungsprogramm hat viele Funktionen und Features, die eine einfache aber trotzdem professionelle Bearbeitung gewährleisten. Dank der Green-Screen-Technologie können Objekte oder Personen perfekt in ein anderes Bild eingefügt werden, wodurch beeindruckende Montagen entstehen. Der Hintergrund eines Fotos lässt sich ebenfalls problemlos austauschen, um neue Szenarien oder kreative Effekte zu erzeugen. Zudem erlaubt das Programm das Kombinieren mehrerer Bilder, Texte und Symbole, um individuelle Collagen und Kompositionen zu erstellen. Eine große Auswahl an Farbfiltern und Spezialeffekten sorgt für einzigartige Looks, während störende Elemente oder Makel mit wenigen Klicks entfernt werden. Wer seine Bilder schützen oder personalisieren möchte, sollte Logos oder Texte als Wasserzeichen hinzufügen. Für eine schnelle Optimierung sorgt die Ein-Klick-Funktion, die Farben, Kontraste und Belichtung automatisch anpasst. Neben der automatischen Verbesserung bietet das Programm auch manuelle Werkzeuge, mit denen sich feine Anpassungen individuell vornehmen lassen. So lassen sich Details präzise bearbeiten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass alle Funktionen leicht zugänglich sind, ohne dass eine lange Einarbeitung erforderlich ist. Egal, ob es um einfache Retuschen oder aufwendige Bildkompositionen geht. PhotoPioneer hat eine intuitive Bedienung, die sich sowohl für Einsteiger, Hobbyfotografen als auch für fortgeschrittene Nutzer eignet. Vorteile * Direkter Support mit Hilfe-Buttons im Bildbearbeitungsprogramm * Deutscher Hersteller und deutscher Support * Keine Vorkenntnisse oder lange Einarbeitungszeit erforderlich * Schrittweise geführte Nutzerführung für eine einfache Handhabung * Vielfältige Features zur Bildgestaltung * Alle Funktionen und Optionen sind eindeutig benannt * Klare Struktur für eine unkomplizierte Navigation Nachteile * Kein Mac Version verfügbar

3. MyEdit - Die führende kostenfreie Online-Plattform für Bild- und Audiobearbeitung Kostenlose Version: Gratis nutzbar mit einem begrenzten täglichen Download-Kontingent. Premium-Funktionen ab 4 € monatlich erhältlich. Betriebssystem: Webbasierte Anwendung Hauptfunktionen • KI-gestützte Bilderzeugung • Verbesserung der Bildqualität durch künstliche Intelligenz • Cartoon-Effekt mittels KI • KI-unterstützte Entfernung unerwünschter Objekte • Text direkt in Bilder einfügen • Zuschneiden, Spiegeln und Drehen von Fotos • Formatkonvertierung für Bilder • Anwenderfreundliches Interface MyEdit ist eine praktische und leicht zu bedienende Online-Anwendung zur Bearbeitung von Bildern und Audiodateien. Mit diesem Tool stehen dir sowohl klassische als auch KI-gestützte Funktionen zur Verfügung. Du wirst in wenigen Schritten Bilder per KI aus Text generieren, die Qualität deiner Fotos optimieren, störende Objekte eliminieren, deine Bilder in Cartoons umwandeln, Text hinzufügen oder grundlegende Bearbeitungen wie Drehen und Zuschneiden durchführen. Zusätzlich zu den Bildbearbeitungsfunktionen hat MyEdit jede Menge Audiowerkzeuge. Erzeuge Soundeffekte, transkribiere Sprache zu Text, verändere Stimmen mit KI oder verbessere die Klangqualität. Die Oberfläche der Plattform ist übersichtlich gestaltet, wodurch eine einfache Handhabung gewährleistet ist, ohne dabei auf professionelle Ergebnisse verzichten zu müssen. Vorteile * KI-gestützte Features für Bild- und Audiobearbeitung * Rasche und unkomplizierte Anwendung * Nutzerfreundliches Design Nachteile * Maximale Dateigröße ist auf 50 MB limitiert

4. Photopea - Gute Alternative zu Photoshop Gratisversion: Kostenfreie Nutzung möglich, Premium-Variante ab $5/Monat. Betriebssystem: Webbrowser-basiert Hauptfunktionen • Bearbeitung mit Ebenen • Unterstützung zahlreicher Dateiformate, darunter .psd • Verarbeitung von Raster- und Vektorgrafiken Photopea stellt ein leistungsorientiertes, webbasiertes Programm für die Bildbearbeitung dar. Das Tool besticht mit vielen Bildbearbeitungsfunktionen und orientiert sich in seiner Handhabung stark an Photoshop. Wer bereits mit professionellen Bildbearbeitungsprogrammen gearbeitet hat, wird sich ohne große Umstellung zurechtfinden. Für absolute Anfänger oder gelegentliche Nutzer könnte der Einstieg jedoch herausfordernd sein. Zwar gibt es eine Online-Hilfe, doch diese ist ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Ohne Registrierung kann das Tool uneingeschränkt verwendet werden, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich, wenn man Dateien über unterschiedliche Geräte hinweg bearbeiten möchte. Eine Offline-Nutzung ist nicht möglich, da alle Bilder online hochgeladen und verarbeitet werden müssen. Ein herausragendes Merkmal von Photopea ist die Unterstützung von Dateiformaten, insbesondere die Funktionalität, .psd-Dateien sowohl zum Öffnen als auch zu Speichern. Die kostenlose Version wird durch Werbebanner finanziert, die auf kleineren Bildschirmen als störend empfunden werden. Wer auf ein werbefreies Arbeiten Wert legt, muss zur kostenpflichtigen Variante wechseln. Vorteile * Funktionen stark an Photoshop angelehnt * Keine Installation erforderlich, direkt im Browser nutzbar * Unterstützt zahlreiche Formate, inklusive .psd Nachteile Hohe Werbeeinblendungen in der Gratisversion

Keine Möglichkeit zur Offline-Bearbeitung

5. Photoshop Express Online - Kostenlose Alternative zu Photoshop Gratisversion: Die Basisvariante kann kostenfrei genutzt werden. Die Premium-Ausgabe beginnt ab 11,89 € pro Monat. Betriebssystem: Webbrowser Hauptfunktionen • Vorgefertigte Layouts für Social-Media-Formate • Werkzeuge zur Foto-Retusche und Bildkorrektur • Kreative Filter für künstlerische Effekte • Entfernung des Hintergrunds Adobe Photoshop gilt als Maßstab für professionelle Bildbearbeitung. Mit Photoshop Express Online stellt Adobe eine kostenlose Lösung zur Verfügung, welches gute Bearbeitungswerkzeuge hat, um Bilder mit nur wenigen Klicks zu optimieren. Anwender haben Zugriff auf vordefinierte Presets, um ihre Fotos schnell anzupassen. Auch Größenänderungen und Bildzuschnitte lassen sich komfortabel vornehmen, wobei eine praktische Übersicht mit verbreiteten Seitenverhältnissen und Vorlagen für Social-Media-Plattformen bereitsteht. Wer sich kostenlos registriert, erhält darüber hinaus Zugang zu weiteren Features, etwa Filtern, die Bilder in digitale Gemälde oder Comic-Illustrationen verwandeln. Die Anwendung ist intuitiv gestaltet: Nutzer werden Bilder einfach per Drag-and-Drop in die Online-Oberfläche laden, nach der Bearbeitung bearbeiten und anschließend wieder abspeichern. Dank der übersichtlichen Benutzerführung finden sich auch Einsteiger problemlos zurecht. Allerdings unterstützt das Tool keine RAW-Dateiformate. Vorteile * Ausgezeichnete Bildanpassung mit vordefinierten Filtern * Online nutzbar, keine Installation erforderlich * Social-Media-optimierte Vorlagen für verschiedene Plattformen Nachteile * Keine Unterstützung für RAW-Dateien * Funktionsumfang begrenzt im Vergleich zur Desktop-Version von Photoshop

6. GIMP - Kostenlose Software zur Bildbearbeitung für erfahrene Nutzer Gratisversion: Vollständig kostenfrei Betriebssystem: Windows, macOS, Linux Hauptfunktionen • Bearbeitung mit Ebenen • Viele Auswahlwerkzeuge • Retusche-Features • Große Auswahl an Filtern Das GNU Image Manipulation Program (meist einfach als GIMP bezeichnet) gehört zu den führenden kostenlosen Bildbearbeitungsprogrammen. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und nützlichen Bearbeitungstools hilft es bei speziellen Anpassungen und komplexe grafische Arbeiten. Von Retuschen über Farbkorrekturen bis hin zu Ebenenbearbeitungen hat GIMP viele Funktionen, die selbst für professionelle Designprojekte geeignet sind. Ursprünglich als Linux Bildbearbeitungsprogramm entwickelt, ist es mittlerweile auch für Windows- und Mac-Nutzer verfügbar. Als Open-Source-Programm verfügt GIMP über eine modulare Struktur, die sich nach Belieben erweitern und anpassen lässt. Dies macht es besonders flexibel, kann aber für Anfänger eine gewisse Herausforderung darstellen. Wer sich jedoch die Zeit nimmt, sich in die Funktionsweise einzuarbeiten, erhält ein durchdachtes Tool für Fotobearbeitung und kreative Grafikdesigns. Vorteile * Großes Set an Bearbeitungswerkzeugen * Softwareoberfläche individuell anpassbar Nachteile * Einarbeitung notwendig 7. Promeo - Das optimale Bildbearbeitungsprogramm für Marketing und Produktfotografie Kostenlose Version: Die Essential-Edition steht uneingeschränkt und dauerhaft gratis zur Verfügung. Premium-Version ab 2,50 € pro Monat erhältlich. Betriebssystem: Windows Hauptfunktionen • Erstellung von Vorlagen und Designs mithilfe künstlicher Intelligenz und textbasierter Eingaben • Automatische Verbesserung der Bildqualität durch KI • KI-generierte Hintergründe für Produktfotos • Intelligente Entfernung unerwünschter Objekte • Verarbeitung mehrerer Bilder gleichzeitig (Batch-Modus) • Große Auswahl an personalisierbaren Vorlagen Promeo ist ein nutzerfreundliches Bildbearbeitungsprogramm, das mit zahlreichen KI-gestützten Tools und professionellen Designvorlagen überzeugt. Besonders für Produktbilder, Werbekampagnen, Social-Media-Posts sowie hochwertige Studiofotos eignet sich dieses Bildbearbeitungsprogramm ideal. Dank innovativer Technologien lassen sich in kürzester Zeit erstklassige visuelle Inhalte erstellen. Mit nur wenigen Klicks kannst du Designs auf Basis von Texteingaben generieren, die Bildqualität optimieren, Produktbilder mit stilvollen Hintergründen ausstatten und vieles mehr. Zudem hat Promeo eine riesige Sammlung editierbarer Grafik- und Videovorlagen, die mit kreativen Effekten und KI-Werkzeugen individuell angepasst werden. Vorteile * Hochentwickelte KI-gestützte Funktionen für professionelle Bildbearbeitung * Umfassende anpassbare Grafik- und Videovorlagen * Einfache und intuitive Bedienbarkeit Nachteile * Keine umfangreichen Farbkorrekturen oder komplexe Maskierungsfunktionen verfügbar

8. Paint.NET - Kostenloses Bildbearbeitungsprogramm mit Ebenen Preis: Kostenlos Betriebssystem: Windows Hauptfunktionen • Arbeiten mit Ebenen • Tolle Spezialeffekte • Grundlegende Werkzeuge zur Bildanpassung • Gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Projekte Paint.NET wurde ursprünglich als akademisches Projekt in Zusammenarbeit mit Microsoft ins Leben gerufen und diente als kostenlose Alternative zu Microsoft Paint. Mittlerweile hat sich das Bildbearbeitungsprogramm als nützliches Tool für Windows etabliert und hat Features, die sonst oft nur in kostenpflichtigen Bildbearbeitungsprogrammen zu finden sind. Zudem stehen alle essenziellen Funktionen für elementare Bildkorrekturen zur Verfügung, und die einfache Programmoberfläche hilft auch Neulingen bei einem schnellen Einstieg. Wer seine Bilder verbessern, Filter oder Spezialeffekte hinzufügen oder kreative Gestaltungen umsetzen möchte, findet in Paint.NET eine geeignetes Tool. Zwar fehlen erweiterte Werkzeuge für professionelle Fotobearbeitung oder integrierte Funktionen zur Bildorganisation, wie etwa Diashows, jedoch lässt sich das Bildbearbeitungsprogramm durch Community-Plugins problemlos erweitern. Vorteile * Alle essenziellen Funktionen für die Bildbearbeitung enthalten * Intuitive Bedienung und optimal für Anfänger Nachteile * Keine erweiterten Profi-Werkzeuge für komplexe Bearbeitungen * Keine integrierte Verwaltung oder Präsentationsfunktionen für Bilder

9. Fotor - Kostenloses Tool zur Fotobearbeitung mit Fokus auf Farbanpassung Kostenlose Version: Verfügbar. Kostenpflichtige Premium-Variante ab 8,99 $ pro Monat. Betriebssystem: Windows, Mac, Web Hauptfunktionen • Hochentwickelte KI-gestützte Werkzeuge • Top Optionen zur Farbanpassung • Unterstützung für RAW-Dateien • Verarbeitung mehrerer Bilder gleichzeitig Fotor zählt zu den führenden kostenlosen Bildbearbeitungsprogrammen für das Fotos bearbeiten, insbesondere im Bereich Farbanpassung. Viele essenzielle Tools für Farbkorrekturen, darunter Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, Schattierung sowie Farbakzenteffekte, sind in der Gratisversion verfügbar und intuitiv anwendbar. Mit präzisen Schiebereglern lassen sich individuelle Anpassungen im Detail steuern, während voreingestellte Filter schnelle Optimierungen mit nur einem Klick gewährleisten. Neben den Farbanpassungsfunktionen hat Fotor zusätzlich Retusche-Tools, eine praktische Collagen-Erstellung und essenzielle Designelemente, die besonders bei kreativen Nutzern gut ankommen. Viele der integrierten Werkzeuge enthalten hilfreiche Erläuterungen, um die Handhabung zu erleichtern. Mit Hilfe der übersichtlichen Softwarestruktur finden sich auch Anfänger schnell zurecht. Das Bildbearbeitungsprogramm ist auf mehreren Systemen nutzbar und wird kontinuierlich optimiert, um die Funktionalität sowie die Bedienbarkeit weiter zu verbessern. Dank klarer Kennzeichnung ist sofort ersichtlich, welche Features kostenlos verfügbar sind und welche der kostenpflichtigen Version vorbehalten bleiben. Vorteile * Umfassende Features zur Bildgestaltung und Bilder bearbeiten * Verarbeitung mehrerer Bilder in einem Schritt * Einfach zu bedienende, anwenderfreundliche Softwareoberfläche Nachteile * Keine automatische Objekterkennung

10. Darktable - Kostenloses Open-Source Bildbearbeitungsprogramm Preis: Vollständig kostenlos Betriebssystem: Windows, Mac, Linux Hauptfunktionen • Hochwertige Retusche für professionelle Ergebnisse • Geotagging-Funktion • Unterstützt insgesamt 21 verschiedene Sprachen • Reduzierung von Bildrauschen Darktable ist eine leistungsstarke, kostenloses und quelloffene Bildbearbeitungsprogramm, die eine hervorragende Alternative zu teuren Bildbearbeitungsprogrammen darstellt. Besonders für professionelle Fotografen bietet dieses Tool erstklassige Features zur Bearbeitung von RAW-Dateien mit beeindruckenden Ergebnissen. Dank guter Farbkorrektur-Werkzeugen, Maskierungsoptionen, Hot-Pixel-Korrekturen und Überblendungseffekten liefert Darktable präzise und professionelle Bearbeitungsmöglichkeiten. Darüber hinaus sorgt die GPU-beschleunigte Verarbeitung in Kombination mit OpenCL-Unterstützung für eine äußerst schnelle Performance. Obwohl Darktable zahlreiche Hilfsmittel wie Videoanleitungen, Benutzerforen und schriftliche Tutorials zur Verfügung stellt, kann die Einarbeitung für Einsteiger eine Herausforderung sein. Selbst Anwender, die bereits Erfahrung mit kostenpflichtigen Bildbearbeitungsprogrammen wie Lightroom haben, könnten die Benutzeroberfläche und die Anordnung bestimmter Funktionen anfangs als ungewohnt empfinden. Vorteile * Vollständig kostenfrei und Open Source * Professionelle RAW-Bearbeitung * Professionelle Maskierungs- und Ebenen-Funktionen Nachteile * Relativ steile Lernkurve * Erfordert ein leistungsfähiges Betriebssystem 11. Canva - Gratis Bildbearbeitungsprogramm für kreatives Grafikdesign Kostenlose Nutzung: Eine Basisversion ist ohne Kosten verfügbar. Wer auf erweiterte Funktionen zugreifen möchte, kann die Premium-Variante für $119,99 pro Jahr erwerben. Betriebssystem: Unterstützt Windows, Mac und browserbasierte Anwendungen. Hauptfunktionen • Kostenlose Cloud-Speicherung • Meme-Generator • Marken-Design-Kits • Werkzeug zur Entfernung von Hintergründen Canva gilt als eines der besten kostenlosen Bildbearbeitungsprogramme für Grafikdesign, insbesondere für Social-Media-Content. Dieses Bildbearbeitungsprogramm hat viele individuell anpassbare Vorlagen, die sich für zahlreiche Plattformen eignen. Nutzer haben die Wahl, kreative Projekte wie Kalender, Einladungskarten, Flyer oder Memes zu gestalten. Falls du keine Vorkenntnisse im Grafikdesign hast, aber ansprechendes Marketingmaterial oder Social-Media-Beiträge für dein Unternehmen oder deine Marke benötigst, ist dieses Bildbearbeitungsprogramm die optimale Lösung. Der Bearbeitungsprozess beginnt mit dem Hochladen eines Bildes, das du anschließend mit den zahlreichen Filtern, Rahmen, Illustrationen, Stickern und Textelementen kreativ erweitern kannst. Zusätzlich hat Canva ein intelligentes Tool zur Bildoptimierung, mit dem sich Helligkeit und Schärfe per Knopfdruck verbessern lassen. Alternativ solltest du durch individuelle Anpassungsschieber gezielt Korrekturen an bestimmten Bildbereichen vornehmen. Obwohl in der kostenlosen Variante bereits Millionen von Design-Elementen verfügbar sind, bleiben die exklusivsten Funktionen den zahlenden Nutzern vorbehalten. Vorteile * Hochwertige Vorlagen mit professionellem Design * Einfache Bedienung gut geeignet für Einsteiger Nachteile * Begrenzte Funktionen für fortgeschrittene Bildbearbeitung * Die leistungsstärksten Features sind nur in der Premium-Version nutzbar 12. Pixlr - Kostenlose Bildbearbeitungssoftware für Anfänger und Profis Kostenfreie Version: Eine Gratisvariante ist verfügbar. Zusätzlich gibt es kostenpflichtige Abonnements: Plus für $0,99 monatlich, Premium für $4,90 pro Monat und die Team-Version für $9,91 monatlich. Betriebssystem: Webbrowser Hauptfunktionen • Nützliche Auswahl an traditionellen und KI-gestützten Werkzeugen, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anwender • Umfassende Collage-Vorlagen • Bearbeitung mit Ebenen Pixlr ist ein gutes Bildbearbeitungsprogramm für Einsteiger sowie fortgeschrittene Nutzer, die ein empfehlenswertes Tool zur Fotobearbeitung benötigen. Die Anwendung unterstützt sowohl Masken als auch Ebenen, haben anpassbare Pinseloptionen, visuelle Effekte sowie KI-gestützte Bearbeitungstools. Mit Pixlr lassen sich kindeleicht Collagen gestalten, Fotos optimieren, kreative Designs aus Vorlagen anpassen und sogar Bilder mithilfe von Künstlicher Intelligenz aus Texteingaben generieren. Ein weiteres Highlight von diesem Bildbearbeitungsprogramm ist der Zugriff auf eine Sammlung von lizenzfreien Stockfotos, die kostenlos für Projekte verwendet werden. Zudem ist Pixlr auch für mobile Endgeräte optimiert, sodass eine flexible Bearbeitung von unterwegs möglich ist. Nutzer der Gratisversion müssen jedoch mit Werbeeinblendungen sowie eingeschränkten Funktionen und Exportoptionen rechnen. Vorteile * Breites Spektrum an Funktionen * Unterstützung für Ebenen, Masken und KI-generierte Inhalte * Umfangreiche Bibliothek mit Stockbildern Nachteile * Keine Unterstützung für RAW-Dateien * Einschränkungen in der kostenfreien Version

13. Photoscape X - Kostenloses Bildbearbeitungsprogramm mit Stapelverarbeitung Kostenlose Variante: Eine Basisversion steht gratis zur Verfügung, während die Pro-Ausgabe für $39,99 erworben werden kann. Betriebssystem: Windows, Mac Hauptfunktionen • Ausführliche Stapelbearbeitungsoptionen • Werkzeug zur Erstellung von Panoramabildern • Retusche-Pinsel zur Entfernung von Makeln Für Nutzer, die zahlreiche Bilder gleichzeitig bearbeiten möchten, ist Photoscape X eine der besten kostenfreien Lösungen im Bereich der Bildbearbeitung. Dieses Bildbearbeitungsprogramm ist hilfreich, um Anpassungen in einem einzigen Arbeitsgang vorzunehmen. Zu den am häufigsten genutzten Features gehören das Ändern der Bildgröße für mehrere Dateien gleichzeitig, das automatische Umbenennen von Bildern sowie die Konvertierung in unterschiedliche Dateiformate. Selbst in der kostenfreien Version stehen zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung, die eine umfangreiche Fotobearbeitung erlauben. Neben der Optimierung von Fotos hat Photoscape X auch die Option, animierte GIFs zu kreieren, RAW-Dateien in andere Formate umzuwandeln und viele weitere kreative Anpassungen vorzunehmen. Aufgrund der intuitiven Anwenderoberfläche eignet sich dieses Bildbearbeitungsprogramm besonders für Einsteiger, die schnell professionelle Ergebnisse erzielen möchten. Vorteile * Schnelle Stapelbearbeitung * Unterstützung für RAW-Dateien * Erstellung von Collagen und GIFs Nachteile * Eingeschränkte Funktionen in der Gratisversion * Keine Unterstützung für Ebenen 14. PhotoDirector - Das ultimative kostenlose Bildbearbeitungsprogramm mit Verwaltungsfunktionen Kostenlose Version: Die Essential-Edition ist ohne zeitliche Begrenzung gratis nutzbar. Premiumfunktionen ab 3,33 € pro Monat verfügbar. Betriebssystem: Windows, Mac Hauptfunktionen • Optimierung der Bildqualität durch KI • Entfernung von Objekten mittels künstlicher Intelligenz • Hintergrund austauschen und ersetzen mit KI-Unterstützung • KI-gestützte Retusche für Haut- und Beauty-Effekte • Umwandlung von Fotos in Cartoon-Stile • Bearbeitung mit mehreren Ebenen für präzise Anpassungen • Effiziente Fotoverwaltung • Integrierter KI-Bildgenerator • Intuitive und anwenderfreundliche Bedienoberfläche PhotoDirector hat eine kostenlose, aber dennoch äußerst durchdachte Plattform zur Bildbearbeitung, kombiniert mit einem ausgereiften Fotoverwaltungssystem. Dank seiner übersichtlichen Benutzerführung eignet es sich gleichermaßen für Anfänger, Hobbyfotografen und Profis. Im geführten Modus stehen zahlreiche Bearbeitungsoptionen zur Verfügung, mit denen Nutzer kreative und präzise Veränderungen an ihren Bildern vornehmen: Optimierung der Bildqualität, Eliminierung störender Elemente, Umwandlung von Fotos in Zeichnungen, Ersetzung des Himmels, Anpassung von Farben und vieles mehr. Häufige Bildprobleme wie der Rote-Augen-Effekt oder falscher Weißabgleich lassen sich im Handumdrehen beheben. Sämtliche Änderungen werden in einer Echtzeit-Vorschau dargestellt. Mit den generativen KI-Tools eröffnet sich eine Welt unbegrenzter Kreativität. Nutzer können Bilder miteinander verschmelzen, um einzigartige Stile zu kreieren, KI-gestützte Bilder anhand von Textbeschreibungen erzeugen oder virtuelle Outfits ausprobieren. Ebenso lassen sich professionelle Produktbildhintergründe generieren. Für fortgeschrittene Nutzer bietet das Experten-Modul umfangreiche Ebenenbearbeitungsoptionen, die über einfache Korrekturen hinausgehen. Es ist hilfreich für das Erstellen individueller Ebenen, wodurch nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten entstehen. 27 verschiedene Misch-Modi erlauben eine perfekte Kombination der Ebenen. Zudem sind alle geführten Werkzeuge auch innerhalb des Ebenen-Moduls nutzbar, um gezielte Anpassungen an einzelnen Bildbereichen vorzunehmen.

Vorteile Bildbearbeitung mit klassischen und KI-gestützten Tools

Vielseitige Ebenen-Bearbeitung für Anpassungen

Fotoverwaltungsfunktionen für eine strukturierte Organisation

Innovativer KI-Bildgenerator zur Erstellung von Bildern aus Textbeschreibungen

Nachteile * Die Vielzahl an Funktionen kann für Neulinge zunächst überwältigend wirken

Häufig gestellte Fragen zu Bildbearbeitungsprogramm Welches kostenlose Bildbearbeitungsprogramm ist das Beste? Hier unsere vierzehn besten kostenlosen Bildbearbeitungsprogramme: Fotoworks XL - Einfaches Bildbearbeitungsprogramm ohne Einarbeitungszeit mit geführter Bedienung PhotoPioneer - Bildbearbeitungsprogramm für Hobbyfotografen mit professionellen Ergebnissen MyEdit - Bedienerfreundliche Online-Software zur Bild- und Audiobearbeitung für den Browser Photopea - Webbasiertes Tool das eine gute Alternative zu Photoshop darstellt GIMP - Open-Source-Programm für Fortgeschrittene für detailreiche Fotobearbeitung Photoshop Express Online - Gute Alternative zu Photoshop kostenlos im Web Promeo - Für die Bearbeitung von Produktbildern und Marketingmaterialien für professionellen Resultate Paint.NET - Kostenloses Bildbearbeitungsprogramm mit Ebenen für anspruchsvolle Bildbearbeitungsprojekte Fotor - Nutzerfreundliches Tool mit Farbkorrektur und Bildanpassung Darktable - Open-Source-Programm mit Funktionen zur Bearbeitung von RAW-Bilddateien Canva - Grafikdesign und Layouts, besonders für Social-Media-Grafiken und Präsentationen Pixlr - Bildbearbeitungsprogramm, das sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Nutzer eignet Photoscape X - Bildbearbeitungsprogramm mit Stapelverarbeitung für die Bearbeitung vieler Bilder gleichzeitig PhotoDirector - Vielseitiges Bildbearbeitungsprogramm mit einer leistungsfähigen Bildverwaltung Einsteiger oder bereits Erfahrung Anwender in der Bildbearbeitung finden mit diesen kostenlosen Bildbearbeitungsprogrammen sicher das passende Programm für die jeweiligen Bedürfnisse. Sollte ich ein kostenpflichtiges Bildbearbeitungsprogramm nutzen? Ob du dich für eine kostenloses oder eine kostenpflichtiges Bildbearbeitungsprogramm entscheidest, hängt in erster Linie davon ab, welche Funktionen du benötigst und welche Art von Bildbearbeitung du durchführen möchtest. Die Version von FotoWorks XL hat zahlreiche leistungsstarke Werkzeuge und Effekte. Falls auf eine erweiterte Auswahl von Bildern zugreifen möchtest, hat Pixabay ca. 1 Million lizenzfreie kostenlose Bilder zum Herunterladen, die du flexibel für deine Projekte verwenden kannst. Welche Eigenschaften sollte ein gutes Bildbearbeitungsprogramm haben? Ein hochwertiges Bildbearbeitungsprogramm zeichnet sich durch wesentliche Funktionen aus, die sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene Nutzer bei der Bearbeitung von Fotos unterstützen. Hier sind die wichtigsten Merkmale, die ein gutes Programm haben sollte: Einfache und intuitive Bedienung - Eine übersichtliche Nutzeroberfläche, die eine schnelle Einarbeitung erlaubt. Gute Bildoptimierung - Werkzeuge zur Anpassung von Helligkeit, Kontrast und Schärfe. Professionelle Farbkorrektur - Funktionen zur Feinabstimmung von Farbtönen und Sättigung. Unterstützung für Ebenen - Bildbestandteile unabhängig voneinander bearbeiten. Retuschier-Werkzeuge - Features zum Entfernen von Makeln oder zur Optimierung von Details. KI-gestützte Bearbeitung - Automatisierte Effekte und intelligente Verbesserungen durch künstliche Intelligenz. Erstellung von Fotoanimationen - Funktionen zur Animation von Bildern für kreative Projekte. Kompatibilität mit Dateiformaten - Unterstützung für gängige und professionelle Bildformate. Ein gutes Bildbearbeitungsprogramm kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit leistungsstarken Features, um kreative und professionelle Ergebnisse zu erreichen.