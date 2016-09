Kanada: Attraktionen & Sightseeing in Vancouver

Das Tagesticket kann für elf Dollar erworben werden. Der Vancouver Lookout kann hiermit mehrmals am Tag besucht werden. Lohnenswert ist auch eine wiederholte Auffahrt gegen Abend, um die Lichter der Stadt zu beobachten. Wer zusätzlich den Eintritt sparen möchte, plant ein Essen im Restaurant des Vancouver Lookout „Top of Vancouver“. Ein echter Geheimtipp ist ein Besuch des Restaurants kurz nach der Mittagszeit. Hier ist dieses nicht zu sehr überlaufen.

Kurz dem Flug erhalten Besucher eine kurze Einführung und können sich anhand von traumhaft schönen Aufnahmen einer Pre-Show auf ihr Flugabenteuer vorbereiten. Der virtuelle Flug reicht über 6000 Kilometer. Sie hängen während Ihres Abenteuers in einem an einen Sessellift erinnernden, stabilen Sitz und schauen dabei auf einen sphärischen Bildschirm, der realitätsnahe 360 Grad-Ansichten auf Kanada suggeriert.

Kulturell interessierten Gästen kann das Museum of Anthropology empfohlen werden. Die wunderschöne Architektur und zahlreiche spannende Ausstellungen von hohen Totempfählen locken jährlich Tausende Besucher in das Museum of Anthropology. Mit mehr als 10.000 Ausstellungsobjekten aus der gesamten Welt bietet das Museum of Anthropology in Vancouver die bislang modernste Ausstellung weltweit. Entdecken Sie zahlreiche Kulturen und lernen Sie stets dazu. Im Museumsshop gibt es eine Vielzahl an Mitbringsel für Daheim. Ein Museumscafé lädt zum Verweilen ein.

Eines der schönsten Kunstmuseen Kanadas ist das Vancouver Art Gallery. Das fünftgrößte Kunstmuseum finden Sie an der 750 Hornby Street. 1931 gegründet war das Vancouver Art Gallery zunächst an der Georgia Street beheimatet. Seit 1985 befindet sich das Museum am jetzigen Standort. Mit seiner Ausstellungsfläche von 41.400 m² bietet das Vancouver Art Gallery mehr als 8000 Kunstwerken, worunter sich 200 bedeutsame Werke von Marc Chagall und Emily Carr befinden, eine Heimat. Neben eigenen Sammlungen veranstaltet das Vancouver Art Gallery öffentliche Vorträge und Führungen.

Ein weiterer interessanter Anziehungspunkt in Vancouver ist das Science World mit stetig wechselnden interaktiven Ausstellungen. Zu finden ist das Science World in einer Kuppel östlich des Meeresarms False Creek.