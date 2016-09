Im World Wide Web finden sich die unterschiedlichsten Anbieter, bei denen professionelle und wirkungsvolle Telefonansagen für Anrufbeantworter kostenlos zum Download bereitstehen. Lediglich eine kurze Registrierung ist hierfür nötig, um sich danach die Ansage auf das Telefonsystem aufspielen zu können. In der Regel sind kostenlose Ansagetexte nicht individualisierbar und zahlreiche andere Unternehmen haben vielleicht gerade diesen Ansagetext auf ihrem Anrufbeantworter. Wer lieber auf Individualität setzt, sollte dann lieber ein paar Euros investieren, um so wirkungsvolle Telefonansagen für Anrufbeantworter zu erhalten. Nur so kann sich das Unternehmen von der breiten Masse abheben und mit einem individuellen Text, wird dieser bei den Kunden noch länger im Gedächtnis bleiben.