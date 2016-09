Internationales Inkasso – Bearbeitung durch Auslandspartner

Sachverhalt: Herr Müller, Wohnsitz in Polen, hat über das Internet Waren von Deutschland bestellt. Der Onlineshop hat gemäss Bestellung die Ware nach Polen versendet, welche auch in Empfang genommen wurde. Zahlungskonditionen 30 Tage netto.

Die 3. Option, den Fall zur weiteren Bearbeitung an einen Inkassopartner in Polen übergeben. Klingt sehr verlockend, doch da kommen so manche Fragen auf.

Welches Inkassounternehmen ist das Beste?

Zu welchen Konditionen arbeitet das Inkassobüro im Ausland?

Wie ist die Kommunikation (Sprache, Informationen)

Ist der Vorgang seriös?

Wird das Geld auch ausbezahlt?

Diese Fragen klären sich meist erst, wenn der Fall bereits an dieses Unternehmen abgegeben wurde. Gerade für Unternehmen, welche international tätig sind, ist es wichtig, im Voraus sich bereits Gedanken zu machen, was passiert, wenn ein Kunde aus dem Ausland nicht zahlt. Für diese Unternehmen stellt es sich oft heraus, dass die einfachste Lösung ein internationales Inkassounternehmen ist, welches bereits weiss, für welches Land, welches Büro zuständig ist und welchen man vertrauen kann.

Kommen wir zurück zu obigem Beispiel:

Der Onlineshop entscheidet sich dafür, den Fall an ein internationales Inkassounternehmen zu geben. Sie senden alle Kontaktdaten und Unterlagen weiter. Das Unternehmen prüft die Unterlagen bezüglich Verjährungsfrist, Zinsen, Mahngebühren. Sofern dies geregelt ist, wir der Fall dann an den Auslandspartner vor Ort, in diesem Fall nach Polen, übergeben. Dieser Partner prüft die Unterlagen nochmals. Danach geht es an die Bearbeitung. Der Fall wird im System aufgenommen. Es wird versucht, weitere Kontaktdaten ausfindig zu machen (Telefonnummer, Email Adresse, usw.). Das erste Mahnschreiben mit einer Zahlungsfrist von ca. 14 Tagen wird per Post an Herrn Müller versendet. Mit diesem Schreiben wird Herr Müller informiert, dass der Fall nun direkt vor Ort bearbeitet wird, was wieder mehr Druck für ihn bedeutet. Der erste Schritt ist praktisch in allen Fällen gleich.