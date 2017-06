So sparen Campingplätze bis zu 50 Prozent Energiekosten

Dennoch müssen Campingplatzbetreiber stets genügend Kapazität vorhalten, um ihren Gästen auch in Zeiten von Spitzenlasten den gewohnten Komfort bieten zu können. Das kann teuer werden, denn leistungsabhängige Kostenbestandteile stellen in Stromtarifen für gewerbliche Kunden keine Seltenheit dar. Mit dem Dachs entziehen sich Campingplätze den Forderungen der großen Energiekonzerne. Denn der Dachs erzeugt Strom lokal und genau dann, wenn er gebraucht wird und stellt dabei auch noch Wärme und Warmwasser zur Verfügung. Strom, der vor Ort nicht benötigt wird, kann ins Netz eingespeist werden. So stellt der Dachs nicht nur eine Rundumlösung für die Versorgung mit elektrischer Energie, Brauchwasser und Heizwärme dar, sondern erwirtschaftet auch noch Geld für seinen Eigentümer. Energiesparen und dabei noch zusätzliche Einkünfte erschließen, diese Kombination stellt das Alleinstellungsmerkmal des Dachs dar.

Die Idee der Kraft-Wärme-Kopplung ist genauso einfach wie genial. Bei der Verwertung von Primärenergieträgern zur Gewinnung der benötigten Energieformen entstehen stets Verluste, da lediglich ein Teil der ursprünglichen Energie in die gewünschten Energieformen umgewandelt werden kann. Herkömmliche Heizsysteme verbrennen in der Regel einen Primärenergieträger wie Gas oder Öl, speisen die dabei entstehende Wärme in Form von Wasser in das Heizsystem ein und bereiten Brauchwasser. Sie nutzen also nur eine Energieform. Statt eines Heizkessels wird beim Dachs ein Motor eingesetzt, der bekanntlich nichts anderes tut, als mechanische Energie aus einem Verbrennungsprozess zu gewinnen. Auch dabei entstehen Verluste, hauptsächlich in Form von thermischer Energie. Der Dachs macht jedoch aus der Not eine Tugend, indem er sich die ohnehin unvermeidbaren Wirkungsgradverluste gezielt zunutze macht. Während der vom Motor angetriebene Hochleistungs-Generator Strom erzeugt, wird gleichzeitig Wasser aufgeheizt, das als Brauchwasser genutzt und in den Heizkreislauf eingespeist wird.

Es bleibt also dem Kunden überlassen, ob er den Dachs als eine Heizung sieht, die auch Strom erzeugt, oder als einen Stromerzeuger, der auch Heizung und Warmwasserbereitung übernimmt. Das Prinzip bleibt immer das gleiche: Der Umwandlungsvorgang geschieht unmittelbar am Verbrauchsort, wodurch sämtliche Energieformen unter geringem Aufwand genutzt und Übertragungsverluste vermieden werden können. Dieses Prinzip lässt den Wirkungsgrad in Höhen vordringen, die vor Blockheizkraftwerken als unerreichbar angesehen werden mussten. Im Vergleich zur getrennten Erzeugung von Strom und Wärme spart der Dachs bis zu 50 Prozent der Primärenergie ein. Hochwertigste Komponenten und eine herausragende Ingenieursleistung haben dem Dachs die Auszeichnung A+++ des ErP-Effizienzlabels eingebracht, das das enorme Potential zum Energiesparen verbrieft.

Anders als bei der Wind- oder Sonnenenergie begeben sich Besitzer eines Blockheizkraftwerkes nicht in die Abhängigkeit von Wetterverhältnissen. Stattdessen erzeugt der Dachs die benötigten Energieformen genau zum Zeitpunkt des Bedarfes. Kostenintensive Speichertechnologie macht der Dachs damit überflüssig. Für Besitzer konventioneller Öl- oder Gasheizungen ändert sich in der täglichen Benutzung nichts, denn der Dachs kommt ebenso mit Heizöl wie mit Erd- und Flüssiggas zurecht. Dank geringen Platzbedarfes und der unkomplizierten Installation ist es ein Leichtes, den Dachs in bestehende Gebäude zu integrieren. Die KWK-Technologie gilt damit neben erneuerbaren Energien zu Recht als einer der Bausteine für die Energieversorgung der Zukunft und wird dementsprechend gefördert.