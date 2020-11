Solaranlage Kosten: So viel kostet PV aktuell

Was fällt unter den Begriff Solaranlage?

Eine Solaranlage ist eine technische Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in eine andere Energieform. Dazu zählen sowohl die Umwandlung in elektrische als auch in Wärmeenergie. In den vergangenen 30 Jahren wurden Solaranlagen immer attraktiver für den Privathaushalt. Das liegt einerseits daran, dass diese immer effizienter werden, zum anderen werden Solaranlagen immer günstiger. Um Ihnen die Entscheidung leichter zu machen, stellen wir Ihnen in diesem Artikel die wichtigsten Faktoren vor, die den Preis von Solaranlagen beeinflussen.

Vorab gilt es jedoch herauszufinden, was für eine Solaranlage für Sie die Richtige ist. Sonnenenergie kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Wege genutzt werden:

Solarthermie (Umwandlung in Wärme)

Photovoltaik (Umwandlung in Strom)

Beide Typen wandeln Sonnenenergie um und ermöglichen somit die autarke Versorgung mit grüner Energie. Die Solarthermie hat einen höheren Wirkungsgrad, wird aktuell aber nur von ca. 10 % aller Privathaushalte genutzt. Die Energie der Sonne wird dabei durch einen Wärmeträger für die Zwecke des Privathaushalts nutzbar gemacht und unterstützt die Heizung oder sorgt für die Erwärmung des Trink- und Badewassers.

Die PV-Anlage erzeugt Solarstrom, der einen großen Teil des eigenen Energiebedarfs deckt, ins Netz eingespeist werden kann und mittels Wärmepumpe ebenfalls zum Heizen genutzt werden kann. Preise für Solarthermie Anlagen

Die Kosten einer Solarthermie Anlage hängen stark von der individuellen Beschaffenheit Ihres Eigenheims und Ihren Bedürfnissen ab. Möchten Sie viel oder wenig Wärme gewinnen? Wie groß ist die verfügbare Fläche auf Ihrem Dach? Die Antworten auf diese Fragen entscheiden über die Höhe Ihrer Ausgaben.

Rund die Hälfte Ihres Gesamtbudgets fließen in den Solarspeicher und die Installation der Anlage. Weitere 50 % der Kosten machen die Kollektoren selbst aus. Die genaue Höhe der Kosten für die Kollektoren hängt davon ab, ob Sie sich für:

die effizienteren aber teuren Röhrenkollektoren oder

die leistungsschwächeren und günstigen Flachkollektoren entscheiden.

Außerdem sollten Sie sich die Frage stellen, für welche Zwecke Sie die Solarenergie verwenden möchten und ob die verfügbare Fläche auf Ihrem Dach dafür ausreicht.

Beispielhaft bedeutet das, Sie zahlen 4.000 € bis 5.000 € für eine Anlage mit 5 m² Fläche zur Gewinnung von Warmwasser. Eine Solarthermie Anlage für Warmwasser und Raumheizung würde hingegen 10 m² Fläche Ihres Daches in Anspruch nehmen und läuft auf Kosten zwischen 8.000 € und 10.000 € hinaus. Fällt Ihre Wahl auf Röhrenkollektoren, würden die Kosten pro m2 zwar steigen, Sie bräuchten aber dafür eine geringere Fläche um die gewünschte Leistung zu erzielen.

Nicht zu vergessen sind die laufenden Kosten, die aus der jährlichen Wartung (50 € bis 100 €), den Stromkosten für die Pumpe (ca. 20 €) und der Versicherung (ca. 40 €) bestehen. Sie kommen zusammengerechnet auf laufende Kosten von ca. 100 € bis 150 € pro Jahr.