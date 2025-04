Gerade durch neue Bedrohungen wie KI-gestützte Angriffe, Schwachstellen in Lieferketten oder gezielte Attacken auf Homeoffice-Geräte wird deutlich: IT-Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein dynamischer Prozess – vergleichbar mit Gesundheit oder Qualität. Und wie in der Medizin gilt auch hier: Vorsorge ist immer günstiger als Notfallmaßnahmen.

Ein aktueller Use Case eines mittelständischen IT-Dienstleisters zeigt, wie Enginsight eingesetzt wurde, um die gesamte IT-Infrastruktur zu analysieren. Mithilfe des Pentesting-Moduls „Hacktor“ konnte das Unternehmen systematisch Sicherheitslücken identifizieren, ihre Ursachen ermitteln und direkt passende Maßnahmen ableiten. Die Rückmeldung der Geschäftsführung war eindeutig: nie zuvor war es so einfach, einen vollständigen Überblick über die eigene Angriffsfläche zu erhalten – und gleichzeitig konkrete, priorisierte Handlungsempfehlungen zu bekommen.

Während viele Sicherheitslösungen entweder auf Prävention oder Reaktion ausgerichtet sind, verfolgt die Plattform Enginsight einen ganzheitlichen Ansatz: Sie deckt sowohl die Identifikation von Schwachstellen als auch die Überwachung, Alarmierung und aktive Gegenmaßnahmen in einem einzigen System ab. Das Ergebnis ist eine transparente, automatisierte und vollständig integrierte Cybersecurity-Lösung – entwickelt in Deutschland, optimiert für den Mittelstand.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Partnerschaft mit Check Point existiert seit über zwei Jahrzehnten, was AERAsec zum erfahrensten MSSP für Harmony-Lösungen in Deutschland macht. Die Betriebskosten sinken dank zentralisierter Verwaltung und planbarer Lizenzmodelle – bei gleichzeitig maximaler Sicherheit.

AERAsec ist als Managed Security Service Provider (MSSP) für Harmony zertifiziert und begleitet Unternehmen bei der Einführung und dem Betrieb. Ein großer Vorteil: Die Lösung wird nicht einfach „installiert“, sondern integriert – in bestehende Prozesse, Policy-Strukturen und Monitoring-Umgebungen. So profitieren Unternehmen von zentraler Verwaltung, hoher Transparenz und minimalem Verwaltungsaufwand.

Check Point Harmony Endpoint Security adressiert genau diese Schwachstelle – mit einer umfassenden Lösung, die Schutz, Überwachung und Reaktion intelligent kombiniert. Die Software nutzt KI-gestützte Mechanismen zur Bedrohungserkennung und reagiert in Echtzeit auf verdächtige Aktivitäten. So können selbst ausgeklügelte Angriffe frühzeitig gestoppt werden – bevor sie Schaden anrichten.

Gerade im Kontext von Remote Work, hybriden Infrastrukturen und zunehmendem Fachkräftemangel wird klar: Managed Security ist keine Notlösung – sie ist ein Zukunftsmodell. Denn Sicherheit ist heute nicht mehr das, was man einmal aufsetzt. Sicherheit ist das, was man jeden Tag aktiv betreibt.

Die Anforderungen an IT-Sicherheit steigen – technisch, regulatorisch und gesellschaftlich. Wer heute als Unternehmen bestehen will, muss IT-Sicherheit nicht nur denken, sondern leben. Die vorgestellten Praxisbeispiele zeigen: Es gibt keine Universallösung, aber es gibt praktikable Ansätze, die sich individuell skalieren lassen – von automatisierten Pentests bis hin zu umfassenden Security-as-a-Service-Modellen.

In der Praxis bedeutet das: Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre E-Mails nicht abgefangen, ihre Server nicht gehackt und ihre Mitarbeitenden nicht durch Phishing in die Irre geführt werden. Doch IT-Sicherheit endet nicht bei der Firewall – sie beginnt bei der strategischen Planung, dem Risikobewusstsein und der Schulung der Menschen, die täglich mit digitalen Systemen arbeiten.

Die Realität in Unternehmen – typische Denkfehler & Anti-Sicherheitsstrategien

Zwischen gesetzlichen Anforderungen und operativer Umsetzung klafft in vielen Unternehmen eine gefährliche Lücke. Nicht etwa aus bösem Willen – sondern aus fehlendem Verständnis, Ressourcenknappheit oder schlicht falschen Annahmen. Die größten Risiken in der IT-Sicherheit entstehen heute nicht durch fehlende Technik, sondern durch weitverbreitete Denkfehler.

Ein weiterer Klassiker: „Ein einmaliger Pentest reicht.“ Viele Unternehmen investieren einmalig in einen externen Sicherheitstest – und fühlen sich anschließend sicher. Doch Sicherheitslücken entstehen kontinuierlich: durch Software-Updates, neue Mitarbeitende, geänderte Prozesse. Nur ein kontinuierliches Testverfahren – wie Pentest-as-a-Service – kann dieser Dynamik gerecht werden.

Nicht selten hört man auch: „Sicherheit ist teuer.“ Tatsächlich aber ist ein erfolgreicher Cyberangriff um ein Vielfaches kostspieliger – und die Investitionen in präventive Maßnahmen zahlen sich langfristig aus. Moderne Lösungen wie Security-as-a-Service oder skalierbare Plattformen wie Enginsight reduzieren nicht nur Risiken, sondern auch Kosten.

Schließlich der gefährlichste Trugschluss: „Ein Antivirus reicht aus.“ In einer Zeit von Zero-Day-Angriffen, KI-gestützter Malware und menschlichen Angriffsvektoren ist ein reines Endpoint-Antivirus-System so effektiv wie ein Türschloss an einem offenen Fenster. Zero Trust, Netzwerksegmentierung und ganzheitliche Überwachung gehören heute zum Minimumstandard.