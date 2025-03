SAP Analyse 2025: Alles zu Aktie, Produkten & Quartalszahlen

SAP gehört zu den größten und einflussreichsten Softwareunternehmen der Welt. Was 1972 in einem kleinen Büro im süddeutschen Walldorf begann, hat sich heute zu einem globalen Technologiegiganten entwickelt. Über 440.000 Unternehmen in 180 Ländern vertrauen auf SAP, um ihre Geschäftsprozesse effizient zu steuern. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte SAP einen Gesamtumsatz von über 34 Milliarden Euro. Mit mehr als 109.000 Mitarbeitern weltweit und einem Marktanteil von über 30 % im ERP-Bereich zählt SAP zu den absoluten Spitzenreitern der Softwarebranche. Auch für Anleger bleibt SAP spannend: Die SAP-Aktie (ETR: SAP) ist ein Schwergewicht im DAX, überzeugt durch solides Wachstum und eine zuverlässige Dividendenpolitik. In diesem umfassenden Artikel erfährst du alles Wissenswerte über SAP – von den Gründungsjahren über die wichtigsten Produkte bis hin zu aktuellen Quartalszahlen und einer fundierten Aktienanalyse. Lass uns eintauchen in die Welt von SAP!