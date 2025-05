Social Recruiting für KI-Talente – So gewinnen Mittelständler die besten Köpfe

Veröffentlicht am:

Veröffentlicht am: 21. Mai 2025 Autor: Detlev Lengsfeld

Erfolgreiches Social Recruiting beginnt nicht mit Tools oder Plattformen, sondern mit einem tiefen Verständnis der Zielgruppe. Wer KI-Talente ansprechen will, muss wissen, was diese bewegt, wie sie denken und wo sie sich aufhalten. Der Arbeitsmarkt hat sich fundamental verändert. Klassische Stellenanzeigen funktionieren immer weniger – insbesondere, wenn es um die begehrten Fachkräfte im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) geht. Wer KI-Talente für sich gewinnen möchte, muss sichtbar werden – dort, wo diese Zielgruppe denkt, lernt und lebt: in sozialen Medien. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie mittelständische Unternehmen Social Recruiting erfolgreich einsetzen, um genau diese Zielgruppen anzusprechen – zielgerichtet, kreativ und datenbasiert.