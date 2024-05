Alexander Hartmann: Ein Blick auf sein Leben, seine Arbeit und ihre Auswirkungen

In der Übersicht

Geboren am 8. September 1978, zeigte Hartmann schon früh ein tiefes Interesse an den inneren Abläufen des menschlichen Geistes. Nach seinem Studium der Psychologie vertiefte er sich in die Welt der Hypnose und mentale Programme, wobei er seine eigenen Techniken entwickelte, die auf einer Kombination aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und intuitivem Verständnis beruhen.