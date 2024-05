Osteopathie - eine ganzheitliche Heilung mit den Händen Alternativ-Medizin

Die Osteopathie wurde im späten 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten von Andrew Taylor Still entwickelt. Still, ein Arzt und Chirurg, entwickelte die Grundprinzipien der Osteopathie als Reaktion auf seine Unzufriedenheit mit den medizinischen Praktiken seiner Zeit. Er glaubte, dass viele Krankheiten auf strukturelle Probleme im Körper zurückzuführen sind und dass die Manipulation des Körpers dazu beitragen könnte, diese Probleme zu beheben und die Gesundheit zu fördern. Im Jahr 1874 gründete Still die erste Schule für Osteopathie in Kirksville, Missouri, die heute als A.T. Still University bekannt ist. Von dort aus verbreitete sich die Osteopathie als eigenständige medizinische Disziplin. Heutzutage gibt es viele osteopathische Schulen und Institute auf der ganzen Welt, und die Osteopathie wird in verschiedenen Ländern als eigenständige medizinische Praxis anerkannt.