SHOPYFY - Marktführer der Shopsysteme

Die Gründer von Shopify

Wie wird sich das Internetgeschäft entwickeln?

Der Anteil des E-Commerce am gesamten Internetumsatz variiert je nach Region, Zeitraum und Quelle der Daten. Im Allgemeinen kann man jedoch sagen, dass der E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz des Internets in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, insbesondere aufgrund des zunehmenden Online-Shoppings, der Digitalisierung des Handels und des breiteren Einsatzes von E-Commerce-Plattformen.

Nach verschiedenen Schätzungen und Berichten machte der E-Commerce-Anteil am globalen Einzelhandelsumsatz im Jahr 2020 etwa 18% aus. Diese Zahl ist jedoch stark von der Region abhängig. In einigen Ländern wie China ist der E-Commerce-Anteil am Gesamteinzelhandelsumsatz wesentlich höher, während er in anderen Ländern möglicherweise niedriger ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Zahlen sich weiterentwickeln, da der E-Commerce-Markt weiter wächst und sich die Verbrauchergewohnheiten ändern.