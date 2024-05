Bunny Hop lernen - alles was du wissen mußt

Die Geschichte und Entwicklung des Bunny Hops sind eng mit der Entstehung des BMX-Fahrens und des Mountainbikens verbunden. Der Begriff "Bunny Hop" selbst wurde zunächst im Zusammenhang mit dem BMX-Sport verwendet, bevor er auch im Mountainbike-Fahren und anderen Disziplinen des Radsports populär wurde.

Der Ursprung des Bunny Hops lässt sich bis in die späten 1960er und frühen 1970er Jahre zurückverfolgen, als sich der BMX-Sport in den USA entwickelte. BMX-Fahrer begannen, technische Tricks und Manöver zu entwickeln, um sich im Gelände besser fortzubewegen und Hindernisse zu überwinden. Der Bunny Hop erwies sich als eine äußerst nützliche Fähigkeit, um schnell über Hindernisse wie Baumstümpfe, Treppen oder Rampen zu springen, ohne an Tempo zu verlieren.

In den frühen Tagen des BMX-Sports war der Bunny Hop eine einfache Technik, die darauf abzielte, das Vorderrad des Fahrrads anzuheben, gefolgt vom Hinterrad, um über Hindernisse zu springen. Mit der Zeit wurde die Technik verfeinert und Fahrer begannen, höhere Sprünge zu machen und komplexere Tricks zu entwickeln, wie beispielsweise das Springen über mehrere Hindernisse hintereinander (Doubles und Triples).

Mit der zunehmenden Popularität des Mountainbikens in den 1980er Jahren wurde der Bunny Hop auch im Mountainbike-Fahren zu einer wichtigen Fähigkeit. Mountainbiker nutzten den Bunny Hop, um über Hindernisse auf Trails oder in Downhill-Rennen zu springen und um enge Kurven zu fahren. Der Bunny Hop wurde auch in anderen Disziplinen des Radsports übernommen, wie beispielsweise im Cyclocross und im Trials-Fahren.

Im Laufe der Jahre wurde der Bunny Hop weiterentwickelt und verfeinert, und er ist heute eine grundlegende Fähigkeit, die von Fahrern aller Erfahrungsstufen beherrscht wird. Von Anfängern bis hin zu Profis wird der Bunny Hop in verschiedenen Situationen und Disziplinen des Radsports eingesetzt, um Hindernisse elegant zu überwinden und das Fahrverhalten zu verbessern.