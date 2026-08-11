Carlo Masala: Sicherheitsexperte, Autor und Keynote Speaker

Wer ist Carlo Masala? Carlo Masala ist Politikwissenschaftler, Hochschullehrer, Autor und gefragter Kommentator zu Fragen der internationalen Politik, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Geboren wurde Carlo Antonio Masala am 27. März 1968 in Köln. Seit 2007 lehrt er an der Universität der Bundeswehr München. Seine wissenschaftliche Laufbahn führte ihn zuvor unter anderem an die Ludwig-Maximilians-Universität München und an das NATO Defense College in Rom. Einem breiten Publikum wurde Masala vor allem durch seine Einordnung internationaler Konflikte in Nachrichtensendungen, politischen Talkshows und Podcasts bekannt. Besonders seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist er regelmäßig in der öffentlichen Debatte präsent. Dabei war seine Expertise lange vor der großen Fernsehbekanntheit aufgebaut: Studium, Promotion, Habilitation, Forschung und internationale sicherheitspolitische Arbeit gingen seiner Rolle als Medienexperte voraus. Vollständiger Name Carlo Antonio Masala Geboren März 1968 Geburtsort Köln Beruf Politikwissenschaftler, Hochschullehrer, Autor Hochschule Universität der Bundeswehr München Fachgebiete Internationale Politik, Sicherheits- und Verteidigungspolitik Podcast Sicherheitshalber Bekannte Bücher Wenn Russland gewinnt, Weltunordnung, Bedingt abwehrbereit, Warum die Welt keinen Frieden findet Weitere Tätigkeit Keynote Speaker und Vortragender zu Geopolitik und internationalen Krisen

Kindheit, Herkunft und der Weg zur Politikwissenschaft Masala wuchs in einer Familie mit österreichischen und italienischen Wurzeln auf. Seine Mutter war Österreicherin, sein Vater Italiener. In biografischen Interviews wird beschrieben, dass sein Vater zunächst im Bergbau und später in einem Unternehmen der Elektrotechnik arbeitete. Masala verbrachte einen Teil seiner Kindheit auch auf Sardinien. Diese deutsch-italienische Familiengeschichte ist bemerkenswert, weil sie später auf eine wissenschaftliche Arbeit traf, die sich ebenfalls mit den Beziehungen zwischen Deutschland und Italien beschäftigte. Von 1988 bis 1992 studierte Masala Politikwissenschaft sowie Deutsche und Romanische Philologie. 1996 wurde er mit einer Arbeit über die deutsch-italienischen Beziehungen zwischen 1963 und 1969 promoviert. Im Dezember 2002 erhielt er die Lehrbefähigung für Politische Wissenschaften. Die Vita zeigt einen Wissenschaftler, dessen Karriere nicht geradlinig auf Medienpräsenz oder Bühnenwirkung ausgerichtet war. Erst kam die fachliche Spezialisierung, danach die öffentliche Sichtbarkeit. Das ist ein wichtiger Unterschied zu vielen Personen, deren Karriere unmittelbar im Redner-, Coaching- oder Beratungsmarkt beginnt.

Vom Wissenschaftler am NATO Defense College zum Professor in München Nach einer Professurvertretung am Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München wechselte Masala Anfang 2004 an das NATO Defense College in Rom. Dort arbeitete er zunächst als Research Advisor und ab 2006 als Deputy Director in der Forschungsabteilung. 2007 folgte der Wechsel an die Universität der Bundeswehr München. Heute ist Masala dort in Forschung und Lehre eng mit sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen verbunden. Zudem ist er Direktor des Metis Instituts für Strategie und Vorausschau und in weiteren Strukturen der Universität tätig, die sich mit Sicherheitsfragen, Intelligence und Krisenfrüherkennung befassen. Seit 2024 gehört Masala außerdem als ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften an. Ab 2026 arbeitet er dort als einer der Sprecher der Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Neoimperialismus als Herausforderung der Gegenwart“ mit. Damit reicht seine wissenschaftliche Arbeit weit über die tägliche Kommentierung einzelner Krisen hinaus.

Warum Carlo Masala seit dem Ukrainekrieg so bekannt ist Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wuchs in Deutschland der Bedarf an verständlicher sicherheitspolitischer Einordnung enorm. Plötzlich standen Begriffe wie Abschreckung, Artikel 5 des NATO-Vertrags, Luftverteidigung, militärische Fähigkeiten, Waffenlieferungen und Eskalationsrisiken täglich in Nachrichtensendungen. Masala war für diese Situation ungewöhnlich gut vorbereitet. Er konnte komplexe militärische und außenpolitische Zusammenhänge so erklären, dass sie auch für ein breites Publikum zugänglich blieben. Seine öffentliche Bekanntheit nahm dadurch deutlich zu. Wichtig ist jedoch die Reihenfolge: Nicht das Fernsehen machte aus Carlo Masala einen Experten. Das Fernsehen machte einen bereits etablierten Experten einem Millionenpublikum bekannt. Gerade diese Kombination aus wissenschaftlicher Laufbahn, internationaler Erfahrung und Medienfähigkeit erklärt, warum Masala heute nicht nur in politischen Formaten gefragt ist, sondern auch bei Veranstaltungen von Unternehmen, Verbänden und Institutionen.

Der Podcast „Sicherheitshalber“ Bereits seit 2018 gehört Masala zum Team des deutschsprachigen Podcasts Sicherheitshalber. Gemeinsam mit Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold diskutiert er dort deutsche, europäische und internationale Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das Format zeigt eine andere Seite seiner öffentlichen Kommunikation als kurze Fernsehinterviews. In längeren Gesprächen können Ursachen, Szenarien und strategische Folgen ausführlicher diskutiert werden. Themen reichen von NATO und nuklearer Abschreckung über die Bundeswehr bis zu geopolitischen Machtverschiebungen. Für Masalas Rolle als öffentlicher Experte ist der Podcast deshalb wichtig: Er zeigt, dass seine Medienpräsenz nicht nur aus kurzen Reaktionen auf aktuelle Nachrichten besteht, sondern auch aus längerer Analyse und Debatte.

Carlo Masala als Keynote Speaker Masala gehört inzwischen auch zum professionellen Rednermarkt. Die Agentur 5 Sterne Redner führt ihn als Referenten zu internationaler Politik, Sicherheit, globalen Krisen und geopolitischen Veränderungen. Seine Vorträge richten sich nicht nur an ein politisch interessiertes Publikum, sondern auch an Unternehmen und Führungskräfte. Damit unterscheidet er sich deutlich vom klassischen Motivationsspeaker. In unserer Übersicht über bekannte Keynote Speaker in Deutschland haben wir Masala deshalb bewusst in der Kategorie Geopolitik, Sicherheit und Weltordnung eingeordnet. Wer zunächst grundsätzlich wissen möchte, wodurch sich eine Keynote von einem Fachvortrag oder einem gewöhnlichen Referat unterscheidet, findet die Hintergründe im Beitrag Keynote Speaker: Bedeutung, Aufgaben und Unterschiede.

Was macht Carlo Masala als Redner besonders? Masalas Stärke liegt weniger in großen Motivationsformeln als in Orientierung. Er strukturiert Themen, die für viele Menschen zunächst unübersichtlich erscheinen: Wer verfolgt welche Interessen? Welche Fähigkeiten besitzen Staaten tatsächlich? Welche Rolle spielen Bündnisse? Wo entstehen Abhängigkeiten? Welche Entwicklungen sind wahrscheinlich – und welche lediglich möglich? Genau daraus ergeben sich mehrere Eigenschaften, die für einen Keynote Speaker ungewöhnlich wertvoll sein können: Analytische Klarheit: Internationale Krisen werden nicht auf Schlagworte reduziert, sondern in Interessen, Machtverhältnisse und Handlungsoptionen zerlegt.

Internationale Krisen werden nicht auf Schlagworte reduziert, sondern in Interessen, Machtverhältnisse und Handlungsoptionen zerlegt. Verständlichkeit: Fachbegriffe und strategische Zusammenhänge werden so erklärt, dass auch Nicht-Fachleute folgen können.

Fachbegriffe und strategische Zusammenhänge werden so erklärt, dass auch Nicht-Fachleute folgen können. Szenariodenken: Masala arbeitet häufig mit möglichen Entwicklungen, ohne Szenarien mit sicheren Vorhersagen gleichzusetzen.

Masala arbeitet häufig mit möglichen Entwicklungen, ohne Szenarien mit sicheren Vorhersagen gleichzusetzen. Aktualität: Seine Themen liegen unmittelbar an den Fragen, die Regierungen, Unternehmen und Gesellschaften beschäftigen.

Seine Themen liegen unmittelbar an den Fragen, die Regierungen, Unternehmen und Gesellschaften beschäftigen. Verbindung von Politik und Wirtschaft: Geopolitische Risiken wirken auf Energie, Lieferketten, Investitionen, Absatzmärkte und unternehmerische Planung. Gerade dieser letzte Punkt macht Masala auch außerhalb politischer Veranstaltungen interessant.

Warum Geopolitik für Unternehmen längst ein Managementthema ist Für einen Vorstand, Geschäftsführer oder Strategieverantwortlichen ist Geopolitik nicht mehr nur Hintergrundrauschen. Konflikte können Transportwege verändern, Energiepreise bewegen, Lieferketten unterbrechen, Sanktionen auslösen oder Märkte praktisch über Nacht schwer zugänglich machen. Ein Vortrag über internationale Sicherheit kann deshalb sehr konkrete Unternehmensfragen berühren: Wie abhängig ist ein Geschäftsmodell von einzelnen Staaten? Welche politischen Risiken bestehen in Lieferketten? Welche Folgen haben neue Handelsblöcke? Wie stabil sind bisher selbstverständliche Sicherheitsgarantien? Und welche Entwicklungen sollten bei langfristigen Investitionen mitgedacht werden? Masalas Speaker-Profil passt besonders gut zu Veranstaltungen, bei denen es nicht um eine schnelle Motivationsspritze geht, sondern um strategische Orientierung. Eine solche Keynote kann keine Unternehmensentscheidung abnehmen. Sie kann aber den Blick dafür schärfen, welche politischen Entwicklungen in Szenarien und Risikomodelle gehören.

„Wenn Russland gewinnt“: Das Buch, das ein Szenario durchspielt Zu Masalas bekanntesten Büchern gehört Wenn Russland gewinnt. Das Buch erschien erstmals am 20. März 2025 bei C.H.Beck und liegt 2026 bereits in der 13. Auflage vor. Masala entwirft darin ausdrücklich kein als sicher behauptetes Zukunftsbild, sondern ein hypothetisches Szenario. Ausgangspunkt ist ein künftiger russischer Angriff auf Teile des Baltikums. Daraus entwickelt sich die Frage, wie die NATO reagieren würde, wenn militärische Fähigkeiten fehlen, politische Einigkeit brüchig wird oder Bündnispartner Risiken unterschiedlich bewerten. Gerade die Form des Szenarios erklärt einen Teil des Erfolgs. Abstrakte Begriffe wie Abschreckung, Bündnisfähigkeit und strategische Vorbereitung werden an einer konkreten möglichen Entwicklung sichtbar. Das Buch ist damit keine Prophezeiung, sondern eine Einladung, Konsequenzen bestimmter Entscheidungen und Versäumnisse vorauszudenken.

„Weltunordnung“: Masalas Blick auf Macht und internationale Ordnung Mit Weltunordnung beschäftigt sich Masala grundsätzlicher mit der internationalen Ordnung nach dem Kalten Krieg. Eine aktualisierte zehnte Auflage ist für den 14. Oktober 2026 angekündigt. Im Mittelpunkt stehen nach Darstellung des Verlags westliche Annahmen, die sich als zu optimistisch erwiesen hätten: etwa die Erwartung, Globalisierung führe automatisch zu mehr Demokratie oder internationale Beziehungen würden zunehmend durch Regeln statt Macht geprägt. Masala argumentiert stattdessen für einen realistischen Blick auf Interessen, Machtmittel, Blockbildung und geostrategische Bedingungen. Wer verstehen möchte, weshalb Masala aktuelle Konflikte häufig anders betrachtet als moralisch oder idealistisch argumentierende Kommentatoren, findet hier einen wichtigen Schlüssel zu seiner Denkweise.

„Bedingt abwehrbereit“: Deutschlands Schwächen in der Zeitenwende Das 2023 erschienene Buch Bedingt abwehrbereit. Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende richtet den Blick stärker auf Deutschland. Es behandelt die Fähigkeiten der Bundeswehr, strukturelle Probleme, gesellschaftliche und politische Resilienz und die Frage, wie sich Deutschland in einer unsichereren internationalen Ordnung behaupten kann. Das Thema reicht dabei über die Streitkräfte hinaus. Masala verbindet militärische Fragen mit wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit. Damit berührt das Buch genau jene Schnittstelle, die ihn auch für Unternehmensveranstaltungen interessant macht: Sicherheitspolitik ist nicht nur eine Angelegenheit von Soldaten und Verteidigungsministerien.

„Warum die Welt keinen Frieden findet“ In Warum die Welt keinen Frieden findet geht Masala noch einen Schritt zurück und fragt, warum Konflikte und Gewalt im internationalen System immer wieder auftreten. Der Ausgangspunkt ist unbequem: Der Wunsch nach Frieden reicht nicht aus, um die Bedingungen zu beseitigen, unter denen Staaten Gewalt einsetzen. Masala versucht deshalb, die Mechanismen hinter Konflikten zu erklären. Wer verstehen will, wie Sicherheit und Stabilität entstehen können, muss sich seiner Argumentation zufolge zunächst mit Macht, Interessen, Abschreckung und den Grenzen internationaler Ordnung auseinandersetzen.

Die wichtigsten Bücher von Carlo Masala im Überblick Buch Schwerpunkt Einordnung Wenn Russland gewinnt Zukunftsszenario Russland, Baltikum und NATO Erstveröffentlichung 2025, 13. Auflage 2026 Weltunordnung Machtpolitik, internationale Ordnung und westliche Illusionen 10., aktualisierte Auflage für Oktober 2026 angekündigt Bedingt abwehrbereit Deutschland, Bundeswehr, Resilienz und Zeitenwende 2023 Warum die Welt keinen Frieden findet Krieg, Frieden und Logik internationaler Konflikte 2024

Carlo Masalas politische Sicht: Realismus statt Wunschdenken Masala wird häufig einer realistischen beziehungsweise neorealistischen Betrachtung internationaler Politik zugeordnet. Vereinfacht gesagt beginnt diese Denkrichtung nicht mit der Frage, wie Staaten handeln sollten, sondern damit, wie sie sich unter Bedingungen von Unsicherheit, Konkurrenz und unterschiedlichen Machtressourcen tatsächlich verhalten. Das bedeutet nicht, dass Werte bedeutungslos wären. Es bedeutet vielmehr, dass Werte allein nach dieser Sichtweise noch keine Sicherheit erzeugen. Staaten müssen Interessen, Bündnisse, militärische Fähigkeiten und mögliche Reaktionen anderer Akteure berücksichtigen. Diese Denkweise erklärt auch Masalas häufig nüchternen Ton. Seine Analysen versprechen selten einfache Lösungen. Stattdessen geht es um Zielkonflikte, Risiken und die Konsequenzen unterschiedlicher Handlungsoptionen.

Carlo Masala im Fernsehen: Warum seine Auftritte funktionieren Masala ist inzwischen regelmäßig Gast in Nachrichtensendungen, Interviews und politischen Talkshows. Seine Fernsehpräsenz funktioniert besonders dann, wenn komplexe sicherheitspolitische Situationen schnell eingeordnet werden müssen. Eine Stärke ist dabei die klare Trennung zwischen Analyse und Gewissheit. Sicherheitspolitik handelt häufig von unvollständigen Informationen. Seriöse Einordnung besteht deshalb nicht darin, jedes Ereignis vorherzusagen, sondern Wahrscheinlichkeiten, Interessen und mögliche Konsequenzen sichtbar zu machen.

Die Person hinter dem Sicherheitsexperten Über sein Privatleben spricht Masala vergleichsweise zurückhaltend. Für ein seriöses Porträt ist das kein Mangel, sondern eine Grenze, die respektiert werden sollte. Öffentlich dokumentiert sind Teile seiner Familiengeschichte, seine Kindheit zwischen deutschen und italienischen Einflüssen sowie einzelne persönliche Aussagen aus Interviews. In Porträts wird ein Wissenschaftler sichtbar, der in fachlichen Situationen sehr präsent und klar auftritt, sich selbst aber durchaus selbstironisch beschreiben kann. Gerade diese Mischung trägt vermutlich dazu bei, dass seine öffentliche Rolle weniger wie die eines professionell inszenierten Motivationsredners wirkt. NGO Online verzichtet bewusst darauf, Namen oder Details aus dem privaten Familienleben zusammenzutragen, die für Masalas wissenschaftliche oder öffentliche Arbeit keine Bedeutung haben.

Carlo Masala und Hermann Scherer: zwei völlig unterschiedliche Wege auf die Bühne Wie breit der Begriff Keynote Speaker inzwischen geworden ist, zeigt ein Vergleich mit Hermann Scherer. Scherer steht für Positionierung, Vermarktung, Personal Branding und die professionelle Entwicklung einer Speaker-Karriere. Masala kommt dagegen aus Wissenschaft und internationaler Politik. Bei Scherer ist Sichtbarkeit selbst ein Teil des Geschäftsmodells. Bei Masala entstand Sichtbarkeit vor allem aus der Nachfrage nach seiner fachlichen Einordnung. Beide können vor einem großen Publikum funktionieren – aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Der Vergleich zeigt zugleich, weshalb Veranstalter nicht einfach nach dem „besten Speaker“ suchen sollten. Entscheidend ist das Ziel der Veranstaltung: Soll ein Publikum motiviert, provoziert, fachlich orientiert oder strategisch zum Nachdenken gebracht werden? Wer sich mit der bewussten Entwicklung einer öffentlichen Expertenrolle beschäftigt, findet dazu zusätzlich unseren Hintergrundbeitrag über Personal Branding und den Aufbau einer Personenmarke.

Für welche Veranstaltungen passt Carlo Masala? Masala passt besonders zu Formaten, bei denen die Zuhörer einen fundierten Blick auf internationale Entwicklungen erwarten. Dazu gehören etwa Führungskräftetagungen, Wirtschaftskongresse, Verbandsveranstaltungen, sicherheitspolitische Konferenzen, öffentliche Diskussionsveranstaltungen und Strategiemeetings. Naheliegende Themenfelder sind: geopolitische Risiken für Unternehmen,

Russland und der Krieg gegen die Ukraine,

NATO und europäische Sicherheit,

die Rolle der USA in Europa,

internationale Machtverschiebungen,

Resilienz und strategische Vorausschau,

globale Krisen und ihre wirtschaftlichen Folgen. Wie bei jedem professionellen Referenten sollte ein Veranstalter vor einer Buchung klären, welches Ziel der Vortrag hat, wie stark der Unternehmensbezug sein soll und ob eine klassische Keynote, ein moderiertes Gespräch oder eine Podiumsdiskussion das geeignetere Format ist.

Kann man Carlo Masala als Keynote Speaker buchen? Ja. Carlo Masala wird von Speaker-Agenturen als Referent vermittelt. Die Agentur 5 Sterne Redner führt ihn derzeit in ihrem Portfolio. Konkrete Konditionen, Verfügbarkeit, Vortragsthemen und Honorare sollten unmittelbar mit der jeweiligen Agentur beziehungsweise dem zuständigen Management geklärt werden, da sich solche Angaben ändern können. Die Bezeichnung „5 Sterne Redner“ ist dabei der Name beziehungsweise die Markenpositionierung der Agentur und sollte nicht mit einer unabhängigen Qualitätsauszeichnung für einzelne Referenten verwechselt werden.

FAQ zu Carlo Masala Wer ist Carlo Masala? Carlo Masala ist ein deutscher Politikwissenschaftler, Professor an der Universität der Bundeswehr München, Autor und öffentlicher Experte für internationale Politik sowie Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wann wurde Carlo Masala geboren? Carlo Masala wurde am 27. März 1968 in Köln geboren. Wo arbeitet Carlo Masala? Masala arbeitet an der Universität der Bundeswehr München und ist dort in Forschung, Lehre sowie sicherheitspolitischen Instituten und Projekten tätig. Ist Carlo Masala Soldat? Masala ist als Politikwissenschaftler und Hochschullehrer bekannt. Seine Professur an der Universität der Bundeswehr macht ihn nicht automatisch zum Berufssoldaten. Seine Expertise beruht auf politikwissenschaftlicher Forschung, Lehre und sicherheitspolitischer Arbeit. Welchen Podcast macht Carlo Masala? Masala gehört zu den Hosts des Podcasts Sicherheitshalber, in dem internationale und deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik diskutiert wird. Welche Bücher hat Carlo Masala geschrieben? Zu seinen bekannten Büchern zählen Wenn Russland gewinnt, Weltunordnung, Bedingt abwehrbereit und Warum die Welt keinen Frieden findet. Worum geht es in „Wenn Russland gewinnt“? Das Buch entwirft ein hypothetisches Zukunftsszenario, in dem Russland Teile des Baltikums angreift. Masala untersucht daran mögliche Reaktionen der NATO und die Folgen unzureichender europäischer Vorbereitung. Welche politische Richtung vertritt Carlo Masala? Masalas wissenschaftlicher Zugang wird häufig dem Realismus beziehungsweise Neorealismus in den Internationalen Beziehungen zugeordnet. Im Mittelpunkt stehen Macht, Interessen, Sicherheit, Bündnisse und die Handlungsmöglichkeiten von Staaten. Ist Carlo Masala Keynote Speaker? Ja. Masala tritt neben seiner wissenschaftlichen und medialen Tätigkeit als Redner auf und wird von Speaker-Agenturen für Vorträge zu internationaler Politik, Geopolitik und Sicherheit vermittelt. Für welche Unternehmen ist ein Vortrag von Carlo Masala interessant? Besonders relevant kann ein Vortrag für Unternehmen sein, deren Strategie durch internationale Lieferketten, Energie, globale Absatzmärkte, politische Risiken oder langfristige Investitionsentscheidungen beeinflusst wird.

Fazit: Carlo Masalas Stärke ist Orientierung in einer unübersichtlichen Welt Carlo Masala ist kein Keynote Speaker, dessen zentrale Botschaft darin besteht, dass jeder Mensch mit genügend Motivation alles erreichen kann. Seine Stärke liegt an einer anderen Stelle: Er erklärt Unsicherheit. Seine wissenschaftliche Laufbahn, die Arbeit am NATO Defense College, die Professur an der Universität der Bundeswehr, seine Bücher, Podcasts und Medienauftritte bilden ein ungewöhnlich geschlossenes Profil. Gerade in einer Zeit, in der internationale Konflikte wieder unmittelbar auf Wirtschaft und Gesellschaft wirken, ist diese Fähigkeit gefragt. Wer Masala zuhört, bekommt deshalb nicht zwangsläufig beruhigende Antworten. Im besten Fall bekommt das Publikum etwas Wertvolleres: ein klareres Verständnis dafür, welche Kräfte eine Situation bestimmen, welche Szenarien denkbar sind und welche Entscheidungen daraus folgen könnten.

Redaktioneller Hinweis Dieser Beitrag ist eine unabhängige redaktionelle Darstellung. NGO Online steht in keiner geschäftlichen Verbindung zu Carlo Masala, der Universität der Bundeswehr München oder der genannten Speaker-Agentur. Angaben zu Buchausgaben, Funktionen, Vortragsthemen und Agenturzugehörigkeiten wurden anhand öffentlich zugänglicher Quellen mit Stand 11. August 2026 geprüft und können sich ändern. Über den Autor Detlev Lengsfeld ist Herausgeber von NGO Online. Er beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit digitaler Öffentlichkeit, Suchmaschinen und der Frage, wie Fachwissen verständlich, nachvollziehbar und dauerhaft auffindbar vermittelt werden kann. Mehr über Detlev Lengsfeld